Volkswagen-Konzern mit weiterem drastischen Verkaufsrückgang

Bisher hatte VW im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wegen des coronabedingt sehr schwachen Abschneidens 2020 trotz einiger sehr schwacher Monate noch im Plus gelegen. Auf Jahressicht peilt VW noch Auslieferungen von rund 9 Millionen Fahrzeugen an nach 9.3 Millionen im vergangenen Jahr.

Das teilte das im deutschen Aktienindex Dax gelistete Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mit. Damit steht nun auch auf Jahressicht ein Rückgang um 1.7 Prozent auf 8.17 Millionen Fahrzeuge zu Buche.

Welcher Geldtyp bist du? Was ist dein Money-Mindset? Wie dir deine Einstellung zu Geld zu mehr Erfolg und Zufriedenheit verhelfen kann.

Weisst du, was für ein «Geldtyp» du bist? Eher sparsam, eher genussvoll oder ist dir Geld in einem gewissen Mass ganz egal und du denkst fast nie darüber nach? Hast du Stress damit, weil es sich so anfühlt, als ob es nie wirklich reicht und am Ende des Monats tatsächlich auch gähnende Leere auf dem Konto herrscht? Redest du hemmungslos über Geld, oder ist dir das eher unangenehm und peinlich? Vielleicht hast du auch ein solides Polster auf dem Konto und denkst darüber nach wie du noch mehr daraus machen könntest?