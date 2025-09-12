trüb und nass13°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Migros

Bauhaus eröffnet in Pfungen ZH: Angestellte von Migros Do-it+Garden

Bauhaus eröffnet Standort in Pfungen ZH und plant weitere Expansion

12.09.2025, 09:26
Mehr «Wirtschaft»

Die deutsche Baumarktkette Bauhaus hat ihre Wachstumspläne in der Schweiz mit einem weiteren Standort untermauert. Nach der jüngsten Eröffnung in Losone TI im August folgte nun in Pfungen bei Winterthur ZH die siebte Filiale des Unternehmens.

Nach der Eröffnung der beiden Standorte innerhalb weniger Wochen bekräftigte der Schweizer Bauhaus-Ableger die Absicht, künftig in allen Landesteilen präsent zu sein, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess.

Mitarbeitende von Migros Do-it+Garden übernommen

In Pfungen haben sämtliche Mitarbeitenden der ehemaligen Migros-Do-it+Garden-Filiale den Wechsel mitgemacht und beraten die Kundschaft nun unter dem neuen Dach weiter.

In Pfungen setzt das Unternehmen auch erstmals auf ein Kleinflächenkonzept. Auf 3000 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden ein komprimiertes Sortiment rund um Werkstatt, Haus und Garten. Damit ergänzt Bauhaus sein bisheriges Grossflächenmodell, das seit 2006 mit Niederwangen auf rund 10'000 Quadratmetern und später in Schlieren ZH, Mels SG, Matran FR und Oftringen AG ausgebaut wurde.

700 Beschäftigte in der Schweiz

Das 1960 in Deutschland gegründete Unternehmen ist europaweit in 19 Ländern mit über 290 Geschäften vertreten. Daneben betreibt es auch Online-Shops. In der Schweiz beschäftigt Bauhaus rund 700 Personen. (sda/awp)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
1 / 15
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
Was du einkaufen möchtest.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So eine Migros-Filiale hast du (vermutlich) noch nie gesehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
2
Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze
3
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
4
Elon Musk abgelöst: Das ist (seit heute) der reichste Mann der Welt
5
Air Force Two soll Kirks Leiche überführen
Meistkommentiert
1
ManUnited wird Onana los +++ Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen
2
«Ihr könnt das nicht feiern»: Charlie Kirks grösster Kritiker weint um ihn
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert
5
E-ID Schweiz – Realitätscheck zur Kritik an Sicherheit und Freiwilligkeit
Meistgeteilt
1
EU überweist Finanzhilfe an die Ukraine ++ Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine
2
«Sie haben die Strecken kastriert»: Mathias Flückiger kritisiert den Mountainbike-Weltcup
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Dieses Video eines Flashmobs (ja, richtig gelesen) von Bohemian Rhapsody geht gerade viral
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Krise in Paris sorgt für Novum: Gläubiger vertrauen Italien erstmals mehr als Frankreich
Die fehlende Reformfähigkeit Frankreichs verunsichert die Investoren und bringt auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Verlegenheit. Es kommt zu einem Novum am Finanzmarkt.
Am Tag nach dem erwarteten Sturz der Regierung von François Bayrou sind die Renditen zehnjähriger Anleihen des französischen Staates zwar nur noch geringfügig weiter angestiegen. Aber zum ersten Mal seitdem die europäische Währungsunion geschaffen wurde, verlangen die Anleger für ein zehnjähriges Darlehen in Frankreich einen höheren Zins als in Italien. 3,48 Prozent versus 3,47 Prozent: die am Dienstagmorgen um 09:30 Uhr an den Kapitalmärkten festgestellte Differenz ist zwar minimal, dafür aber voller Symbolik. Italien, das Land, das sich schon mächtig anstrengen musste, um die Beitrittskriterien zur Währungsunion zu erfüllen, gilt seit Jahrzehnten als Schuldnerin mit erhöhtem Risiko.
Zur Story