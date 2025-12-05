Zu viel Blausäure: Otto's ruft Amaretti zurück

Hochnebel
Otto's ruft Amaretti von Sapori zurück

05.12.2025, 15:4305.12.2025, 15:43

Bei den Amaretti «Sapori di Siena Amaretti Morbidi 175g» ist ein stark erhöhter Blausäuregehalt nachgewiesen worden. Das Produkt soll nicht konsumiert werden. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden.

Otto's AG hat das Produkt, das Mandeln beinhaltet, umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Freitag mitteilte.

Amaretti Sapori Otto&#039;s Rückruf
Otto's ruft bestimmte Amaretti von Sapori zurück.Bild: BLV

Mandelkerne enthalten laut BLV Blausäure (Cyanwasserstoff). Dies sei ein natürliches Toxin in Mandelkernen, das zu schweren Vergiftungserscheinungen führen könne. Bei Verdacht auf eine Vergiftung nach dem Konsum empfiehlt das BLV, sich mit der Giftauskunftsstelle Tox Info Suisse in Verbindung zu setzen oder eine Ärztin oder einen Arzt zu konsultieren.

Laut BLV ist das Produkt mit der Lot-Nummer L355122 1A und dem Haltbarkeitsdatum 2. Mai 2026 betroffen. (sda)

