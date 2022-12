Bruchlandung einer F-35 in Texas – modernster Kampfjet schlägt die Nase an

In Texas erlebte ein F-35-Kampfjet ein Zwischenfall. Der Pilot gelangte mit dem Schleudersitz in Sicherheit. Es ist nicht das erste Malheur dieser Art.

Am Donnerstagmorgen ist es auf einem Militärflugplatz in der texanischen Stadt White Settlement zu einer Bruchlandung mit einem Kampfflugzeug des Typs F-35B gekommen, wie der «Tagesspiegel» schrieb.

Nach einer Senkrechtlandung hopste das Flugzeug einmal und dann rammte sich seine Spitze in die Landebahn. Daraufhin drehte es sich am Boden weiter. Kurz darauf schoss der Pilot schoss mit einem Schleudersitz aus der Maschine, wie in diesem Video auf Twitter zu sehen ist:

Der zuständige US-Rüstungskonzern Lockheed Martin schrieb in einer Mitteilung, dass der Pilot unverletzt und in Sicherheit sei. Der Chef der lokalen Polizei schreibt dazu auf Twitter:

F-35-Kampfjets gelten als die modernsten Kampfflugzeuge der Welt. Die Schweiz hat sich welche vom Typ 35-A bestellt.

Seit einigen Jahren werden immer wieder Zwischenfälle mit F-35-Flugzeugen bekannt – sowohl der Typen B, A als auch C. Dabei waren die Maschinen in Abstürze, Kollisionen und Crashs bei Start und Landung verwickelt.

(adi)