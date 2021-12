Bald gibt es warme Gerichte vom Selecta-Automaten

Die Gerichte werden laut der Mitteilung in allen 16 europäischen Ländern, in denen Selecta bereits tätig ist, angeboten. Dazu gehören sämtliche Nachbarländer der Schweiz, Spanien, Irland und Grossbritannien, die Benelux-Staaten und Skandinavien . Bei den Gerichten gebe es auch glutenfreie, laktosefreie und vegane Optionen, heisst es weiter. (aeg/sda/awp)

Eimal auf den Knopf drücken, ein paar Sekunden warten und dampfend heisse Älpler-Magronen oder eine warme Kürbissuppe aus dem Automaten entgegennehmen. Das will der Schweizer Automaten-Betreiber Selecta bald möglich machen. Dazu hat er seine Zusammenarbeit mit dem Schweizer Foodtechunternehmen Carogusto erweitert, wie Selecta am Dienstag mitteilte.

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Der erste Schweizer Franken

Franken oder Gulden? Diese Frage spaltete die Schweiz Mitte des 19. Jahrhunderts. Schliesslich wurde es der Franken, doch bereits an der Gestaltung der neuen Landeswährung entbrannte wieder ein Streit.

Es war zum Verzweifeln. Wer 1849 durch den jungen Bundesstaat reiste, musste entweder mindestens zehn Portemonnaies haben, oder dauernd in die Wechselstube rennen. In Zürich bezahlte man mit Dukaten oder Taler, in Schwyz wollten sie Rappen und in Chur wurde das Abendessen in Batzen verrechnet. Dass dies keine Zukunft hatte, war allen klar.