Bei den Berner Verkehrsbetrieben Bernmobil sind Weihnachtsfeste erlaubt. «Die Weihnachtsessen dürfen dieses Jahr unter Beachtung der Corona-Schutzmassnahmen wieder stattfinden», so Sprecher Rolf Meyer.

Bei der NZZ finden die Anlässe wie geplant auf Teamstufe statt. «In diesem Jahr können die Weihnachtsaktivitäten im geplanten Rahmen stattfinden – natürlich unter Einhaltung der Schutzvorgaben der Gaststätten und Lokale, in denen sie ausgetragen werden», sagt Karin Heim, Leiterin der NZZ-Unternehmenskommunikation, weiter zum Branchenportal.

Der Medienkonzern Ringier hat die zwei grossen Weihnachtsfeiern abgeblasen. Aber «O du fröhliche» kann dennoch angestimmt werden – einfach nur im kleinen Chörli. «Weihnachtsessen im kleineren Abteilungskreis können entlang unserer Corona-Policy stattfinden», so eine Sprecherin zu persoenlich.com . Je nachdem, wie sich die Corona-Lage entwickelt, soll es als Ersatz für die grosse Christmas-Party im kommenden Jahr ein Frühlings- oder Sommerfest geben.

Findet in deinem Betrieb ein Weihnachtsessen statt?

Bei Globetrotter fand bereits im Oktober ein grosser Mitarbeiteranlass statt. «Im Vordergrund stand der gemeinsame persönliche Austausch und gemeinsam etwas Sinnvolles tun», so Sprecherin Sandra Studer. So habe man für die Anti-Foodwaste-Firma Foodoo Gemüse geschnetzelt – und dann abends noch einen Dreigänger gegessen.

Bei der Raiffeisenbank wird auf Feierlichkeiten im grossen Stil verzichtet. «Weihnachtsanlässe können mit Überprüfung des Covid-Zertifikats im kleineren Rahmen auf Team- oder maximal Abteilungsebene durchgeführt werden», so Raiffeisen-Sprecher Jan Söntgerath. Die Geschäftsleitung behalte sich jedoch Änderungen vor, sollte sich die Lage weiter verschlechtern.

Der Automobilhändler Amag will die Weihnachtsfeiern als 3G-Anlass durchführen. Doch es drängt sich offenbar ein schärferes Test-Regime auf: «Wir bitten auch die geimpften und genesenen Mitarbeitenden, auf freiwilliger Basis, zusätzlich einen Schnelltest zu machen», so Amag-Sprecher Dino Graf. Die Kosten würden natürlich vom Unternehmen übernommen.

Beim Online-Warenhaus Digitec-Galaxus plant man nach einem Jahr Pause ein grosses Winterfest. «Voraussichtlich wird dieses im März 2022 stattfinden. Da wollen wir auch die Feier zu unserem 20-jährigen Jubiläum nachholen», so Sprecher Alex Hämmerli.

Das Blocher-Unternehmen EMS-Chemie plant die Weihnachtsfeiern 2021 unter dem Motto «Hightlights» durchzuführen – inklusive Lichtshow. Eine Impfung alleine reicht für die Teilnahme am Fest nicht aus. «Es gilt eine Testpflicht für alle», sagt EMS-Generalsekretär Marc Ehrensperger.

Bei Grossverteiler Coop hingegen finden «in kleinerem Rahmen» wieder Weihnachtsanlässe in den einzelnen Teams statt, wie es seitens der Medienstelle heisst.

Nicht nur staatsnahe Betriebe wie die SBB und die Swisscom ziehen die Notbremse. Auch die Migros Aare – mit 12'000 Angestellten die grösste Migros-Genossenschaft, kippt die Christmas-Anlässe der Mitarbeitenden. «In Absprache mit dem Corona-Krisenstab wurde beschlossen, auch dieses Jahr darauf zu verzichten», so Sprecher Raphaël Wyss. Das entsprechende Budget werde auf 2022 verschoben. Dann könne man hoffentlich ein grösseres Fest durchführen.

Die Airline Swiss verzichtet wegen der Pandemie und der wirtschaftlichen Lage auch in diesem Jahr auf eine grosse Winterparty. Ebenso auf Geschenke, wie ein Swiss-Mediensprecher sagt.

Aus der wilden Weihnachtssause mit den Bürogspändlis wird auch dieses Jahr nichts. Zumindest für die Angestellten der SBB . Die Konzernleitung um SBB-Chef Vincent Ducrot hat am Dienstagmorgen entschieden, aufgrund der aktuellen Lage die geplanten Weihnachtsanlässe abzusagen. «Dieser Entscheid fiel nicht leicht, da solche Anlässe gerade in der Weihnachtszeit gegenüber Teams und Mitarbeitenden ein schönes Zeichen der Wertschätzung sind», sagt SBB-Sprecher Martin Meier zu watson. Die Anlässe sollen, wenn möglich, im Frühling nachgeholt werden.

USA zapfen Ölreserven an - Freigabe von 50 Millionen Fass

SBB, Swisscom und Co. streichen wegen Corona Weihnachtsfeiern – andere machen Lichtshows

Lange Gesichter bei Mitarbeitenden von SBB, Swisscom, Migros & Co. Wegen der rapide steigenden Fallzahlen streichen manche Unternehmen die Christmas-Party. Andere warten ab – oder verschärfen die Zutrittsregeln.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Bleiben Sie zuhause!»: Corona in der Schweiz in Zitaten

Die 11 grössten Handlungslücken in «Harry Potter»

Covid-Gesetz-Abstimmung: Diese Änderung kommt an die Urne

Taskforce: In 3 Wochen sind wir in derselben Situation wie Österreich ++ 6354 neue Fälle

«Ein total verrücktes Spiel» – YB vergeigt Sieg in dramatischer Schlussphase

USA zapfen Ölreserven an - Freigabe von 50 Millionen Fass

Die USA zapfen ihre Ölreserven an und wollen damit auch einen weiteren Preisanstieg an den Zapfsäulen verhindern. Das Weisse Haus teilte am Dienstag mit, es würden 50 Millionen Fass Öl zu je 159 Liter freigegeben.