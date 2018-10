Wirtschaft

USA

Waffen: US-Rüstungskonzerne L3 und Harris fusionieren



Entsteht bald der grösste Rüstungskonzern der Welt?

Die US-Rüstungskonzerne L3 Technologies und Harris Corporation wollen sich zu einem der grössten Branchenunternehmen der Welt zusammenschliessen. Die Verwaltungsräte haben dem Deal bereits zugestimmt, wie die Unternehmen mitteilten. Weltweit würde der fusionierte Konzern mit einem Marktwert von rund 33.5 Milliarden US-Dollar (29 Milliarden Euro) sowie rund 48 000 Mitarbeitern den Angaben zufolge auf dem zehnten Platz rangieren. In den USA wäre das neue Unternehmen L3 Harris Technologies der sechstgrösste Rüstungskonzern.

Die L3-Aktionäre sollen je Aktie 1.3 Harris-Papiere bekommen. Am fusionierten Unternehmen würden damit die Harris-Aktionäre 54 Prozent halten.

Harris Corporation mit Sitz in Melbourne im US-Bundesstaat Florida stellt Kommunikationstechnik und Radaranlagen im Bereich Militärtechnik her. Die in New York City ansässige L3 Technologies, ehemals L-3 Communications Corporation, bietet unter anderem Kommunikationssysteme sowie Instrumente für Navigation, Raumfahrt und Flugwesen an.

Schon seit geraumer Zeit schliessen sich Rüstungskonzerne zusammen. So will etwa der Flugteile-Hersteller TransDigm Group die Firma Esterline Technologies für 3.6 Milliarden Dollar übernehmen. Boeing steht kurz vor dem Kauf des Komponentenherstellers KLX Inc. und der Mischkonzern United Technologies ist gerade dabei, den Kauf des Flugzeugausrüsters Rockwell Collins für 23 Milliarden Dollar abzuschliessen. (awp/sda/dpa)

USA: Dieses Jahr 236 Massenschiessereien bis jetzt Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter