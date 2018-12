Wissen

China

21 atemberaubende Bilder von isolierten Stämmen



21 atemberaubende Bilder von isolierten Stämmen aus der ganzen Welt

Im Jahr 2018 veröffentlichte Jimmy Nelson sein Projekt mit dem Titel «Homage to Humanity». Er besuchte 34 indigene Kulturen auf fünf Kontinenten. In seiner Arbeit erforscht Jimmy Nelson die Idee, sich wieder mit unseren Wurzeln und unserer Menschlichkeit zu verbinden, und er glaubt, dass indigene Völker eine wichtige Rolle in unserer Wahrnehmung von uns selbst als Menschen spielen. Deshalb lädt er alle ein, an der globalen Diskussion über kulturelle Identität teilzunehmen. Mehr Infos auf: jimmynelson.com

Hakamou'i, Ua Pou, Marquesas-Inseln, Französisch-Polynesien

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Yang Shuo Kormorane, China

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Maskentänzer, Paro, Bhutan

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Samburu, Kenya

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Perak Frauen, Thikse Kloster, Ladakh, Indien

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Vaioa River, Atuona, Hiva Oa, Marquesas-Inseln, Französisch-Polynesien

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Khoyor Tolgoi Hill, Altan Tsogts County Bayan Ulgii Provence, Mongolei

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Huli Wigmen, Ambua Falls, Tari Valley, Papua Neuguinea

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Ganges, Haridwar, Indien

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Tarangire, Rift Escarpment, Tansania

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Ni Vanuatu Men, Rah Lava Insel, Torba Province, Vanuatu Inseln

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Ndoto Mountain Range, Kenia

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Likekaipia, Ponowi Village, Jalibu Mountains, Westliches Hochland, Papua Neuguinea

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Angge Village, Upper Mustang, Nepal

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Paro-Pass, Bhutan

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Miao Village, Liu Pan Shui, Gui Zhou, China

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Te Aroha Mikaka, Haruru Falls, North Island, Neuseeland

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Uramana Klan, Amuioan, Tufi, Papua Neuguinea

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Lake Argentino, Patagonien, Argentinien

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Mount Bosavi Wasserfall, Papua Neuguinea

Bild: https://www.jimmynelson.com/

Korcho Village, Omo Valley, Äthiopien

Bild: https://www.jimmynelson.com/

(mik via boredpanda.com)

Diese Städte ziehen am meisten Touristen an

Hier stürzt die Space-X-Rakete ins Meer Video: watson/nfr

Abonniere unseren Newsletter