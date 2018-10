Du denkst, ein Hirnschlag trifft nur alte Menschen? Du denkst falsch

Diese 69-Jährige kämpft seit Jahrzehnten für die Hanf-Legalisierung – und wie

Ruth Zwahlen kämpft seit Jahrzehnten unerschrocken für die Hanf-Legalisierung. Das geht so weit, dass sie schon mal aus dem Bundeshaus komplimentiert wird.

Nix E-Mail. Nix Kopie. Die Frau hat weder Handy noch Internet, aber einen wachen Verstand. Jeder Brief von Hand geschrieben. Einladung zum Gedenktag «67 Jahre THC-Verbot in der Schweiz», steht drauf. Und: Tag der offenen Tür im Hanfmuseum. Darunter die Gästeliste. 25 Namen. Illuster. Beispielsweise Ruth Dreifuss, Simonetta Sommaruga und Alain Berset. Aber auch Leute, die wegen Hanfanbau schon in der Kiste schmorten.

Die Promis lassen sich an diesem Oktober-Tag im aargauischen Tägerig nicht …