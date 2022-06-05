History Porn

History Porn Teil LXXXIX: Geschichte in 37 Wahnsinns-Bildern

Anna Rothenfluh Folge mir

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Allzeit bereit, falls der History Porn anruft ...

Olympiahalle, London, 1971:

... mit dem Radiotelefon Chopper Bicycle des britischen Fahrzeugherstellers Raleigh, das an der Ideal Home Exhibition vorgeführt wird. Es sollte den Messeleitern ermöglichen, ständig mit ihren Ständen in Kontakt zu bleiben und diese schnell zu besuchen.

Appeasement-Politik

London, September 1938:

Der siegessichere britische Premierminister Neville Chamberlain kehrt aus Deutschland zurück und verkündet «Frieden für unsere Zeit», nachdem Hitler zugestimmt hat, keine weiteren Gebiete in Europa anzugreifen.

Dieser erhielt dafür das Sudentenland von der Tschechoslowakei – bestimmt durch das Münchner Abkommen, das zwischen Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Italien getroffen worden war.

Bedauerlicherweise schlug die britisch-französische Beschwichtigungspolitik fatal fehl; Hitler war nicht bloss am Sudentenland interessiert. Er hatte die Unzufriedenheit und wirtschaftliche Benachteiligung der Sudentendeutschen geschickt für sich auszunutzen gewusst, hatte den Konflikt um deren Autonomie gezielt zu einem internationalen Konflikt eskaliert, wollte er doch die gesamte Tschechoslowakei zerschlagen und seinem Grossdeutschen Reich einverleiben.

Was er ab dem am 15. März 1939 unter Bruch des Münchner Abkommens dann auch tat.

Umgekehrte Psychologie

Indiana, USA, 1912:

Das Gesundheitsamt von Indiana versucht Präventionsarbeit mal auf die etwas andere Art: Der Tod hat da ein paar Vorschläge, um sich ihm frühzeitig anzuschliessen, ...

atmen Sie viel schlechte Luft ein.

trinken Sie Alkohol.

essen Sie Mitternachts-Mahlzeiten.

essen Sie viel Kalorienhaltiges.

Verschlingen Sie ihr Essen ohne zu kauen oder spülen Sie es mit grossen Mengen schwarzen Kaffees herunter.

Vernachlässigen Sie ihren Darm.

Unerwünscht

Tokio, Japan, 1966:

Anti-Beatles-Proteste konservativer Japaner rund um das Tokyo Hilton Hotel, in dem die Beatles für ihr Konzert residierten.

Spiel mit mir

Südniederlanden, 15. Jahrhundert: