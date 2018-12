Weisst du mehr vom letzten Jahr als Huber? Deine letzte Chance, ihn 2018 zu schlagen

8. Oktober ist der Monat der Kunst und Kultur: Der britische Künstler Banksy sorgt mit einem im Rahmen eingebauten Aktenvernichter, dass eines seiner Bilder nach der Auktion vernichtet wird. Doch der Stunt geht daneben. In der Hälfte bleibt das Bild hängen – und hat heute vermutlich ein Vielfaches des Auktionspreises (1 Million Pfund) wert. Wie heisst das Bild? comments://602923847/1508741

Stop and Search

Girl With Balloon

Bomb Hugger