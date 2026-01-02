Der Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana ist eine der schlimmsten Katastrophen in der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten. Bild: Le Nouvelliste

Was musst du bei einem Brand tun?

Die Katastrophe in Crans-Montana zeigt drastisch, wie gefährlich Brände sind. Wenn du weisst, was du bei einem Brand tun musst, kann das dein Leben retten.

Innert kürzester Zeit wurde aus der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana eine Todesfalle. Vermutlich entzündeten an Champagnerflaschen befestigte Wunderkerzen brennbare Schallschutzelemente an der Decke. Es kam zu einem Flashover, das heisst, in dem stark erhitzten Raum entzündeten sich schlagartig brennbare Gase, was innerhalb von Sekunden zu einem Vollbrand führte. 40 Menschen starben, 115 weitere wurden teilweise lebensbedrohlich verletzt.

Zur hohen Opferzahl dürfte der Umstand beigetragen haben, dass das Feuer im Untergeschoss ausbrach, das über nur eine Treppe mit dem Erdgeschoss verbunden ist und dessen Decke eher niedrig ist. Bei geringer Raumhöhe ist es schwieriger, unter dem Rauch wegzulaufen, der sich unter der Decke verteilt; es bleibt weniger Zeit. Doch wie verhält man sich überhaupt am besten, wenn es an einem solchen Ort brennt?

So beugst du vor

Mach dich mit dem Evakuierungsplan und den Notausgängen (grüne Piktogramme) des Lokals vertraut. Kenne zwei verschiedene Fluchtwege, wenn möglich.

Wähle keinen Platz, von dem aus du den Ausgang nur schwer erreichst.

Schau, wo sich Feuermelder und Feuerlöscher befinden. Lerne den Umgang mit einem Feuerlöscher.

Wenn es brennt

Die wichtigste Regel lautet: Ruhe bewahren, nicht in Panik verfallen! Nur mit kühlem Kopf kannst du richtig reagieren.

Wenn du das Feuer selbst bemerkst:

Versuche nicht, das Feuer selbst zu löschen – im Zweifelsfall den Rückzug der Brandbekämpfung vorziehen. Betätige den nächstgelegenen Feuermelder und alarmiere die Personen in deiner Umgebung. Alarmiere die Feuerwehr (in der Schweiz unter der Nummer 118), sobald du dich an einem sicheren Ort befindest. Folge den Anweisungen von Security und Servicepersonal.

Verlass das Lokal schnell, aber ruhig, sobald der Feueralarm ertönt. Verbreite keine Panik, schreie nicht, drängle nicht, sondern gehe langsam, aber bestimmt.

Orientiere dich, wo der nächste sichtbare Notausgang ist oder wohin die Menschen Richtung Ausgang strömen.

Wenn der Hauptausgang blockiert wirkt: Steuere einen alternativen gekennzeichneten Notausgang an.

Geh nicht zurück, etwa zur Garderobe, um deine Sachen zu holen.

Benutze die ausgewiesenen Fluchtwege. Benutze immer die Treppen, niemals den Lift. Er kann zur Todesfalle werden.

Hilf anderen Leuten: Hilf gestürzten Personen auf, begleite Kinder, alte oder beeinträchtigte Personen nach draussen.

Meide verrauchte Bereiche. Falls du durch den Rauch fliehen musst, gehe gebückt oder kriechend unter der Rauchschicht zum Ausgang, damit du keine giftigen Gase einatmest. Schliesse die Türen hinter dir.

Bevor du eine geschlossene Tür öffnest, berühre sie mit dem Handrücken. Wenn sie heiss ist, öffne sie nicht und nutze einen anderen Fluchtweg.

Rauch ist gefährlich! Brandrauch enthält giftige Substanzen und ist lebensgefährlich. Bereits nach zwei bis drei Atemzügen kann man das Bewusstsein verlieren. Flüchte nicht durch verrauchte Räume oder Gänge und gehe gebückt, um möglichst unter dem Rauch zu bleiben. malteser.de

Wenn deine Kleider Feuer fangen

Hülle dich in Decken oder Mäntel, um das Feuer zu ersticken. Wenn du nichts zur Verfügung hast, wirf dich zu Boden und bedecke dein Gesicht, wenn möglich. Rolle dich hin und her oder vor und zurück, bis die Flammen erlöschen. Durch Weglaufen brennt das Feuer nur noch schneller.

Wenn der Fluchtweg blockiert ist

Sollten alle Fluchtwege durch dichten Rauch oder Feuer unzugänglich sein: Suche einen möglichst rauchfreien Nebenraum auf, sofern vorhanden. Schliess die Tür und dichte den Türspalt mit nassen Textilien ab.

Geh zu einem Fenster, falls vorhanden. Mach durch Rufen, Tücher schwenken oder Licht auf dich aufmerksam. Öffne das Fenster, um frische Luft von aussen hereinzulassen. Schliesse es aber sofort, wenn Rauch von aussen eindringt. Niemals das Fenster einschlagen.

Wenn du es nach draussen geschafft hast

Entferne dich vom brennenden Gebäude und begebe dich zu einem womöglich vorher festgelegten Treffpunkt.

Kehre niemals in ein brennendes Gebäude zurück; auch dann nicht, wenn der Brand gelöscht ist, sondern erst, wenn du die Genehmigung der Feuerwehr erhalten hast.

