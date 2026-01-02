bedeckt, etwas Schnee
DE | FR
burger
Wissen
Schweiz

Was musst du bei einem Brand tun?

Brand in Crans-Montana (Videostill)
Der Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana ist eine der schlimmsten Katastrophen in der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten.Bild: Le Nouvelliste

Was musst du bei einem Brand tun?

Die Katastrophe in Crans-Montana zeigt drastisch, wie gefährlich Brände sind. Wenn du weisst, was du bei einem Brand tun musst, kann das dein Leben retten.
02.01.2026, 20:3302.01.2026, 20:33

Innert kürzester Zeit wurde aus der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana eine Todesfalle. Vermutlich entzündeten an Champagnerflaschen befestigte Wunderkerzen brennbare Schallschutzelemente an der Decke. Es kam zu einem Flashover, das heisst, in dem stark erhitzten Raum entzündeten sich schlagartig brennbare Gase, was innerhalb von Sekunden zu einem Vollbrand führte. 40 Menschen starben, 115 weitere wurden teilweise lebensbedrohlich verletzt.

>>> Zum Liveticker

Zur hohen Opferzahl dürfte der Umstand beigetragen haben, dass das Feuer im Untergeschoss ausbrach, das über nur eine Treppe mit dem Erdgeschoss verbunden ist und dessen Decke eher niedrig ist. Bei geringer Raumhöhe ist es schwieriger, unter dem Rauch wegzulaufen, der sich unter der Decke verteilt; es bleibt weniger Zeit. Doch wie verhält man sich überhaupt am besten, wenn es an einem solchen Ort brennt?

So beugst du vor

Wenn es brennt

Die wichtigste Regel lautet: Ruhe bewahren, nicht in Panik verfallen! Nur mit kühlem Kopf kannst du richtig reagieren.

  • Wenn du das Feuer selbst bemerkst:
    Versuche nicht, das Feuer selbst zu löschen – im Zweifelsfall den Rückzug der Brandbekämpfung vorziehen.
    Betätige den nächstgelegenen Feuermelder und alarmiere die Personen in deiner Umgebung. Alarmiere die Feuerwehr (in der Schweiz unter der Nummer 118), sobald du dich an einem sicheren Ort befindest.
  • Folge den Anweisungen von Security und Servicepersonal.
  • Verlass das Lokal schnell, aber ruhig, sobald der Feueralarm ertönt. Verbreite keine Panik, schreie nicht, drängle nicht, sondern gehe langsam, aber bestimmt.
  • Orientiere dich, wo der nächste sichtbare Notausgang ist oder wohin die Menschen Richtung Ausgang strömen.
  • Wenn der Hauptausgang blockiert wirkt: Steuere einen alternativen gekennzeichneten Notausgang an.
  • Geh nicht zurück, etwa zur Garderobe, um deine Sachen zu holen.
  • Benutze die ausgewiesenen Fluchtwege. Benutze immer die Treppen, niemals den Lift. Er kann zur Todesfalle werden.
  • Hilf anderen Leuten: Hilf gestürzten Personen auf, begleite Kinder, alte oder beeinträchtigte Personen nach draussen.
  • Meide verrauchte Bereiche. Falls du durch den Rauch fliehen musst, gehe gebückt oder kriechend unter der Rauchschicht zum Ausgang, damit du keine giftigen Gase einatmest. Schliesse die Türen hinter dir.
  • Bevor du eine geschlossene Tür öffnest, berühre sie mit dem Handrücken. Wenn sie heiss ist, öffne sie nicht und nutze einen anderen Fluchtweg.
Rauch ist gefährlich!
Brandrauch enthält giftige Substanzen und ist lebensgefährlich. Bereits nach zwei bis drei Atemzügen kann man das Bewusstsein verlieren. Flüchte nicht durch verrauchte Räume oder Gänge und gehe gebückt, um möglichst unter dem Rauch zu bleiben.
malteser.de

Wenn deine Kleider Feuer fangen

  • Hülle dich in Decken oder Mäntel, um das Feuer zu ersticken. Wenn du nichts zur Verfügung hast, wirf dich zu Boden und bedecke dein Gesicht, wenn möglich. Rolle dich hin und her oder vor und zurück, bis die Flammen erlöschen. Durch Weglaufen brennt das Feuer nur noch schneller.

Wenn der Fluchtweg blockiert ist

  • Sollten alle Fluchtwege durch dichten Rauch oder Feuer unzugänglich sein: Suche einen möglichst rauchfreien Nebenraum auf, sofern vorhanden. Schliess die Tür und dichte den Türspalt mit nassen Textilien ab.
  • Geh zu einem Fenster, falls vorhanden. Mach durch Rufen, Tücher schwenken oder Licht auf dich aufmerksam. Öffne das Fenster, um frische Luft von aussen hereinzulassen. Schliesse es aber sofort, wenn Rauch von aussen eindringt. Niemals das Fenster einschlagen.

Wenn du es nach draussen geschafft hast

  • Entferne dich vom brennenden Gebäude und begebe dich zu einem womöglich vorher festgelegten Treffpunkt.
  • Kehre niemals in ein brennendes Gebäude zurück; auch dann nicht, wenn der Brand gelöscht ist, sondern erst, wenn du die Genehmigung der Feuerwehr erhalten hast.

(dhr)

Plötzlich geht es schnell – so entsteht ein «Flashover»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
1 / 24
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
quelle: x
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Es gibt keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben» – Augenzeugin berichtet vom Unglück in Crans-Montana
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
O Tannen­baum
Häufig unsichtbar, aber doch voller Geschichte: Die Weihnachtsbaumständer zeigen, wie sich aus einer praktischen Notwendigkeit ein kleines Feld der Innovation entwickelte – vom hölzernen Kreuz über die Gusseisenständer bis zur Ein-Seil-Technik.
Die Tradition, im Winter einen immergrünen Baum oder Zweige davon ins Haus zu holen, bestand bereits im vorchristlichen Europa. Als Weihnachtssymbol hat der Baum seinen Ursprung jedoch in einer mittelalterlichen Tradition: Der 24. Dezember ist im liturgischen Kalender der Gedenktag von Adam und Eva. Zu diesem Anlass wurde in den westdeutschen Gebieten die Vertreibung aus dem Paradies nachgespielt.
Zur Story