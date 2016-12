Bild: Evan Vucci/AP/KEYSTONE

2017 muss Apple zaubern – mit neuen Macs und dem iPhone X

Wir ziehen Bilanz zum durchzogenen Apple-Jahr und sagen, wie das reichste Unternehmen der Welt wieder bei den Usern punkten kann.

*Anmerkung: Die Bezeichnung «iPhone X» stammt von einem User-Input, siehe Kommentare. Thx, Ähm!

Apple muss 2016 abhaken. Und zwar schnell.

Den letzten Tiefschlag gab es kurz vor Weihnachten. Die US-Konsumenschutz-Organisation Consumer Reports liess verlauten, dass sie keine Kaufempfehlung abgebe für das neue Macbook Pro. Das ist eine unerfreuliche Premiere, und hoffentlich ein Weckruf für die Apple-Führung.

CEO Tim Cook und die anderen Top-Manager des reichsten Konzerns der Welt dürfen sich nicht von den bombastischen Einnahmen im laufenden Weihnachtsgeschäft blenden lassen.

Das Fachmagazin «Macwelt»: «Bisher erhielten Apples Notebooks von dem US-Pendant der Stiftung Warentes gute Bewertungen, bei den neuesten Macbook Pro ist dies erstmals anders: Vor allem wegen stark variierenden Akkulaufzeiten rät das Magazin indirekt vom Kauf der aktuellen Modelle ab – sie werden nicht mehr zum Kauf empfohlen. In einer Vielzahl an Testdurchläufen hatten die vom Magazin erworbenen Geräte stark abweichende Laufzeiten gezeigt – sowohl vor als auch nach der Installation von macOS Sierra 10.12.2.» quelle: macwelt.de

Auch wenn Apples Kassen derzeit so laut wie noch nie klingeln und das Unternehmen vor dem erfolgreichsten Geschäftsquartal seiner 40-jährigen Geschichte steht: Die erfolgsverwöhnten Kalifornier müssen 2017 mehrere «Grossbaustellen» in den Griff kriegen, um das Momentum zurückzuholen. (Und dabei ist nicht der Einzug in das mehrere Milliarden teure neue raumschiffartige Hauptquartier gemeint.)

Das Rezept ist eigentlich ganz einfach. Apple muss bei jenen Produkten nachlegen, die das Unternehmen nicht nur reich gemacht haben, sondern es auch eine treue Anhängerschaft gewinnen liessen: Die Fans wollen endlich wieder ein iPhone mit Wow-Faktor und dazu gut ausgestattete Desktop-Macs.

Zum iPhone 8, den neuen Macs (und zum Apple-Elektroauto) gleich mehr, aber zuerst ...

Höhepunkte und Tiefschläge im Apple-Jahr 2016

Februar: Der Google-Konzern Alphabet stösst Apple vom Börsen-Thron und steigt – wenn auch nur kurz – zum wertvollsten börsenkotierten Unternehmen der Welt auf.

Februar: Ein heimtückischer Datumsfehler schickt neuere iPhones und andere iOS-Geräte ins Nirvana.

März: Das iPhone SE kommt.

April: Apple verzeichnet erstmals nach 13 Jahren ein Geschäftsquartal mit rückläufigen Einnahmen. Schuld ist eine Flaute bei den iPhone-Verkäufen.

Juni: iOS 10 und macOS Sierra werden vorgestellt. Die System-Software für Mobilgeräte und Macs harmoniert immer besser, und Apple öffnet wichtige Plattformen (iMessage, Siri, HomeKit) für unabhängige Software-Entwickler.

Juli: Apple muss erneut rückläufige iPhone-Verkaufszahlen vermelden. Dafür wird mit «Services» mehr verdient.

August: Die EU verfügt wegen angeblicher Steuer-Tricks in Irland eine Milliarden-Nachzahlung.

September: Das iPhone 7 kommt – und sorgt vor allem wegen des Verzichts auf die Kopfhörerbuchse für Schlagzeilen.

Oktober: Der Verkaufsstart der Apple Watch 2 verzögert sich, doch gelingt es dem Smartwatch-Marktführer, auf zuletzt enttäuschende Verkaufszahlen zu reagieren.

Oktober: Das Macbook Pro wird enthüllt, die Reaktionen fallen gemischt aus. Zur Enttäuschung vieler Mac-User gibts keine neuen Desktop-Macs. Am Vortag stiehlt Microsoft mit dem Surface Studio die Show.

November: Der designierte US-Präsident Donald Trump setzt Apple unter Druck, indem er öffentlich fordert, das Unternehmen solle in den USA statt in China produzieren lassen.

Dezember: Die für Oktober angekündigten kabellosen Ohrstöpsel AirPods kommen erst kurz vor Weihnachten in den Verkauf – und sind schnell für Monate ausverkauft.

Das iPhone 8

Im Juni 2017 feiert Apple den 10. Geburtstag des wohl erfolgreichsten Produkts aller Zeiten. Das 2007 lancierte iPhone hat sich zu einem unglaublichen Kassenschlager entwickelt.

Am 9. Januar 2007 startete Steve Jobs den weltweiten Hype um ein Handy mit Multi-Touch-Screen Video: YouTube/Jonathan Turetta

Ein Jahrzehnt später ist so etwas wie Langeweile eingekehrt. Oder wie es von Jahr zu Jahr heisst: Evolution statt Revolution.

Apple hat sein wichtigstes Produkt in kleinen Schritten immer weiter verbessert und um neue praktische Services (Apple Pay, Apple Music etc.) ergänzt, doch für 2017 hoffen wir auf ein Feuerwerk an innovativen Features und ein neues Design.

Ob das Jubiläums-Flaggschiff schon im Juni enthüllt wird, wenn in San Francisco die Entwicklerkonferenz WWDC beginnt?

Sicher ist: Für eine seriöse Vorschau ist es noch zu früh. Auch wenn die Gerüchteküche bereits brodelt, dürften wichtige Entscheidungen zum Produkt noch gar nicht gefallen sein.

Plausibel erscheint das Gerücht, wonach Apple 2017 gleich drei neue Smartphones auf den Markt bringen wird. Neben dem iPhone 8 soll es ein iPhone 7S und ein 7S Plus geben.

Neue Macs

Laut Apple-Chef Tim Cook hat das Unternehmen «grossartige» Desktop-Computer in der Pipeline. Dies geht aus einem an die Presse geleakten Schreiben an die Mitarbeiter hervor. Wann die neuen Macs lanciert werden, verrät er nicht. Dass es in der ersten Jahreshälfte 2017 sein muss, erscheint logisch.

Tim Cook tells desktop Mac fans not worry, says Apple has ‘great desktops’ in its roadmap https://t.co/DCjeqLnh9c pic.twitter.com/RJPn1jN26d — 9to5Mac  (@9to5mac) 20. Dezember 2016

Der US-Blog Mac Rumors erinnert daran, dass Hardware-Upgrades überfällig seien. Die letzten technischen Neuerungen gab es: vor über 430 Tagen beim iMac, vor über 800 Tagen beim Mac Mini sowie vor mehr als 1100 Tagen beim Mac Pro.

That's it! Alles Weitere ist Zugabe.

Pssst! Apples Auto-Projekt ist alles andere als tot

Berichte, wonach der Traum von einem Apple-Auto geplatzt sei, waren wohl übertrieben (ja, auch watson liess sich in die Irre führen). Es deutet einiges darauf hin, dass der iPhone-Hersteller das Projekt Titan vorantreibt und ein Elektroauto entwickelt.

Erst kürzlich wurde publik, dass sich die Kalifornier den Top-Ingenieur des deutschen Autobauers Porsche geschnappt haben. Der Rennsport- und Hybrid-Experte Alex Hitzinger war bereits im letzten Frühjahr ins Silicon Valley umgezogen.

«Hitzinger gilt als einer der herausragenden Entwickler der Branche. Seine Arbeit ist auch Grundlage für Porsches Mission E, ein Elektrosportwagen, der voraussichtlich ab 2020 auf die Strasse kommen soll.» quelle: manager-magazin.de

Hitzinger wollte sich nicht zum neuen Arbeitgeber äussern. Er sagte nur, er wollte schon länger etwas machen, «was einen grossen und direkten Einfluss auf die Gesellschaft» habe.

