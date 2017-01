Bild: Thierry Gouegnon/REUTERS

Gambia: Entmachteter Staatschef ist endlich weg – die Staatskasse auch

Gambias entmachteter Staatschef Yahya Jammeh hat vor seinem Abflug ins Exil noch einmal kräftig in die Staatskasse gegriffen. Wie am Sonntag aus dem Stab seines Amtsnachfolgers Adama Barrow verlautete, soll Jammeh in der Zeit nach seiner Wahlniederlage im Dezember und während des Streits um die Amtsübergabe mindestens 12 Millionen US-Dollar von der Zentralbank Gambias erhalten haben.

Jammeh hatte Gambia am Samstag verlassen und traf am Sonntag in seinem Exil im zentralafrikanischen Staat Äquatorialguinea ein. Anhänger verabschiedeten Jammeh auf dem Flughafen Banjul am Samstag – einige unter Tränen.

«Beute» in extra Flugzeug weggeschafft

Sein Gepäck wurde mit einem zweiten Flugzeug transportiert. Anhänger seines Nachfolgers Barrow kritisierten, dass Jammeh seine «Beute» in einer extra Maschine ausser Landes bringen dürfe.

Jammeh hatte den kleinen westafrikanischen Staat 22 Jahre mit harter Hand regiert. Nach seiner Abwahl am 1. Dezember vergangenen Jahres hatte sich der bisherige Präsident geweigert, seine Niederlage einzugestehen und sein Amt zu räumen.

Erst angesichts der Drohung einer Entmachtung durch 7000 Mann starke Interventionstruppen aus Nigeria, Ghana, Togo und dem Senegal sowie nach Marathonverhandlungen mit Vertretern anderer westafrikanischer Staaten steuerte er um. (whr/sda/dpa)

Einbalsamierte Herrscher

Das könnte dich auch interessieren: Sean Spicer – der unglaubliche erste Auftritt von Trumps Pressesprecher Exorziert die Würmer und hängt die Sau! – Tiere auf der Anklagebank Dieses Fitness-Model erinnert uns daran, wie irreführend Instagram sein kann «Twittert die Polizei jeden kleinsten Vorfall, kann das zu Ängsten führen» Markenwahn «Canada Goose»: Nach diesem Video gehst du mit anderen Augen durch den Winter «Yolocaust» – wenn am Holocaust-Mahnmal die Selfie-Generation vorgeführt wird 29 Bilder, die das Internet sofort löschen sollte Wenn der Bundesrat so twittern würde wie Donald Trump Alle Artikel anzeigen