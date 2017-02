Das sind die besten Schweizer Fotos 2016

Swiss Photo Award vfg.selection kürt am 16. März in der Zürcher Photobastei die besten Fotografien in den Kategorien Architektur, Editorial, Reportage, Fine Art, Free, Fashion und Werbung. Das sind die nominierten Bilder:

(whr)

Historische Bilder aus der Schweiz Ab in die Badi! Das sagten sich auch schon unsere Grosseltern – und so sah das damals aus Was Menschen früher am Sonntag so trieben ... 47 Bilder zeigen, was die Models Backstage so trieben, als es noch keine Smartphones gab Anno dazumal auf dem Bürgenstock: 29 wahnsinnig schöne Bilder von Audrey Hepburn Als es am Gotthard noch gemütlich zu und her ging Vertraut und doch ganz anders – so sah die Schweiz vor hundert Jahren aus Nazi-Schmierfinken, Mord und Blechschaden: Polizeibilder aus Zürich von damals Grossartige Fotos aus Basel, als über dem Birsig noch Plumpsklos hingen Fantastische Bilder aus einer Zeit, in der in Zürich noch keine Hipster rumkurvten Wow! So sah Luzern aus, bevor die Japaner die Stadt ins Internet gestellt haben Diese Bilder beweisen, dass es in Bern schon früher gemütlich zu und her ging In Farbe: Vor exakt 70 Jahren wurde Winston Churchill in Zürich wie ein Superstar empfangen Alle Artikel anzeigen

«Neuzeitliche romantische Landschaften mit Unfall»...

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo