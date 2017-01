2,1 Prozent besitzen so viel wie 97.9 – willkommen im Ungleichheitsland Schweiz

Acht Menschen besitzen soviel wie die ärmste Hälfte der Welt. Und wie sieht es in der Schweiz mit der Ungleichheit aus?

Severin Miszkiewicz Severin Miszkiewicz Folge mirEntfolgen

Gemäss einer neuen Studie besitzen die reichsten acht Menschen so viel wie die halbe Welt. In der Schweiz sieht die Situation nicht viel besser aus. Die Schweizer Ungleichheit in 11 Punkten.

Ein Schweizer ist im Schnitt 11 Mal reicher als der Durchschnitts-Weltbürger

Bild: MURAD SEZER/REUTERS

18 Prozent der Schweizer Bevölkerung gehört zu den obersten 1 Prozent der Welt

Bild: KEYSTONE

Gemäss Statistik sollte jeder Schweizer über 566'000 Franken auf dem Konto haben

Bild: KEYSTONE

Aber nicht mal 20 Prozent der Schweizer haben effektiv so viel Geld auf der Bank

Bild: KEYSTONE

Die Zahl wird von den vielen Superreichen verfälscht

giphy

Die 300 Reichsten in der Schweiz besitzen fast so viel wie die ganze Schweiz in einem Jahr erwirtschaftet*

Giphy

In Zahlen: 2,1 Prozent besitzen so viel wie 97,9 Prozent**

watson

An der Spitze steht die Familie Kamprad mit 45 Mia. Franken

Bild: KEYSTONE

Herr Kamprad könnte damit 216'346 Ferraris kaufen

giphy

Die reichste Gemeinde der Schweiz ist Coinsins (Waadt)

Die ärmste Gemeinde der Schweiz ist Lohn (Graubünden)

* In einer vorangegangenen Version dieses Artikels stand, die 300 reichsten Menschen in der Schweiz würden so viel besitzen, wie die restlichen Einwohner. Es handelt sich aber um so viel, wie die Schweiz in einem Jahr erwirtschaftet. Wir entschuldigen uns für den Fehler.

** In einer vorangegangenen Version dieses Artikels stand an dieser Stelle. 0,04 Prozent der Reichsten besitzen so viel wie 99,96 Prozent. Uns ist ein Rechnungsfehler unterlaufen. Wir bitten um Entschuldigung.

Die 8 reichsten Männer der Welt

Das könnte dich auch interessieren: Die wohl legendärste Elite-Einheit der Welt soll unzählige Gräueltaten begangen haben Das am meisten unterschätzte Sicherheits-Feature von WhatsApp Gefährliche Spannungen auf dem Balkan – wiederholt sich im Kosovo das «Krim-Szenario»? Dieser simple Trick hat sich 27 Jahre in «Super Mario World» versteckt

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

schlitteln - 18.4.2016

Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson. Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson.