Zürcher Juwelier zum DRITTEN MAL überfallen – Grossfahndung läuft

Am Zürcher Rindermarkt ist am Mittwochnachmittag ein Uhrengeschäft überfallen worden. Die Täter sind flüchtig, die Polizei hat eine Grossfahndung eingeleitet. Auch ein Helikopter ist im Einsatz. Ob es sich beim Uhrengeschäft um jenen Juwelier handelt, der bereits zweimal überfallen worden ist, konnte die Stadtpolizei auf Anfrage nicht bestätigen.

Zurzeit läuft die Fahndung nach #Überfall am Rindermarkt. Es kann zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen. Danke für das Verständnis. ^wi — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 22. Februar 2017

Auf Leserbildern ist allerdings ersichtlich, dass das Uhrengeschäft bereits im Juli 2016 und im Februar 2006 überfallen wurde. Beim ersten Raub erlitt der Geschäftsinhaber schwere Kopfverletzungen, konnte aber noch die Polizei alarmieren. Doch der Täter war mit rund 100 wertvollen Uhren im Gesamtwert von rund 400'000 Franken verschwunden.

Wie die Polizei mitteilte, kamen die Täter um 14.30 Uhr und überwältigten den Geschäftsführer sowie einen Kunden, fesselten beide und entwendeten mehrere Luxusuhren. Danach flüchteten sie zu Fuss in Richtung Seilergraben. Beide Opfer wurden beim Überfall leicht verletzt. Der finanzielle Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Stadtpolizei Zürich leitete umgehend eine Fahndung ein, bei der auch ein Helikopter und Diensthunde zum Einsatz kamen. Während dieser Fahndung wurden in der ganzen Stadt an mehreren Orten Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sicherten Spuren am Tatort.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Raubüberfall auf das Uhrenatelier am Rindermarkt 21 beobachtet haben. Die Täter sprachen offenbar eine slawische Sprache und hatten eine schwarze Sporttasche dabei. Beide sind zwischen 35 und 40 Jahre alt und 1,80 Meter gross. Der erste ist kräftig, trägt eine helle Jacke, ist glatt rasiert und hat kurze, dunkle Haare. Der zweite Mann hat ebenfalls einen Kurzhaarschnitt.

Die Kapo nimmt Informationen unter 0 444 117 117 entgegen.

(whr)

