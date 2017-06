Wenn die Eule einen Bad-Hair-Day hat, ist es Zeit für die besten Tierbilder

Cute News Everyone! Da ich bei meinem Stellvertretereinsatz beim Picdump die Otten vergessen habe, gibt es jetzt dafür hier ein paar Extra-Otten, um mich bei euch wieder etwas einzuschleimen. Here we go!

Bestechungsversuch eins: bild: twitter

Bestechungsversuch zwei: bild: twitter

Bestechungsversuch drei: bild: twitter

Bestechungsversuch vier. (Geburtstagsotte). bild: twitter

Umfrage Die Otte hat Geburtstag?! 😍 Herzliche Gratulation!!! 🎉

Bestechungsversuch fünf. Bild: Twitter

Hat das mit dem Einschleimen geklappt? Nicht? Vielleicht so:

Otten und eine Tuke! bild: twitter

Extrem süss: schlafende Otte. bild: twitter

Umfrage Jetzt aber, oder? Ja?

Nein?

Na gut. Ich mach noch eine ultimative Otten-Slideshow. 😒

Aber die kommt dafür erst später im Beitrag. 😒

Zuerst gibt es jetzt ein paar lustige Tierbilder.

Reifenpanne in Alaska. bild: iwsmt

Nicht jedes Tier in Australien will dich umbringen. bild: iwsmt

Wenn du auf Google nach dem kanadischen Nationaltier suchst ... bild: iwsmt

Elefant für zwischendurch. bild: iwsmt

Umfrage Das heisst Fant, imfall! Schon gut.

Hier ein Lolli für dich: 🍭

Danke. 😒

Bitte. 😒

Eule so: bild: pinterest

Wenn deine Frisur so aussieht und du keinen Bock hast, was zu machen. bild: pinterest

Wenn du Mist gebaut hast, und du versuchst süss zu wirken, damit dein Schatz nicht böse auf dich sein kann. bild: pinterest

Gut. Machen wir mit ein paar GIFs weiter.

Moon Moon wird beim Essen gestört. gif: giphy

Fieser Hund. gif: giphy

Also so richtig fieser Hund. gif: giphy

Fieser Vogel. gif: imgur

Ich habe diese grumpy Eule gefunden. bild: iwsmt

Und jetzt guckt mal, was man mit diesem Bild machen kann:

bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Und jetzt dürft ihr kreativ werden. Den Meme-Generator mit dem Bild findet ihr hier. Dann ab damit in die Kommentare. Die besten Memes poste ich in der nächsten Cute News.

Für etwas Abwechslung: rundes GIF. gif: giphy

Wer kann das mit seiner Zunge? gif: giphy

Philosophischer Falke. bild: pinterest

Ich so, die ganze Woche. (Und besonders heute). gif: giphy

Waschbär sucht Anschluss. gif: giphy

Aus der Kategorie: Wenn Gamer Hunde haben. gif: giphy

Headbanging: Level Kakadu. bild: giphy

Du, nachdem du 100 Tassen Kaffee getrunken hast. gif: giphy

Schon abonniert? Cute News Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Gib Pfötchen. Krällchen? Klaue? gif: giphy

Hund in einem Papageienkörper. gif: giphy

Neugieriger Nasenbär Neugierige Nase für ganz viel Jööö. gif: giphy

Liebesbedürftige Nase. gif: giphy

Glücklichste Nase. gif: giphy

Dachsnachwuchs für zwischendurch. bild: imgur

Dramatische Katze. bild: pinterest

Hab ich ganz allein photogeshopped. (Ist das ein Wort?) bild: pinterest/watson

Ich hab eine Karotte gesehen. Die war so gross, ich schwör! bild: pinterest

Haarige Raupe. bild: pinterest

Stell dir vor, deine ganze Welt ist eine Toilette. bild: pinterest

Kecke Quokke. bild: pinterest

Wenn es draussen voll fest windet, und du deine Jacke ausbreitest, um dich in den Wind zu lehnen. bild: pinterest

Deine Haare, wenn sie frisch geduscht und geföhnt sind. bild: pinterest

So, liebe Kinder. Das war es wieder einmal für diese Woche.

Obligatorisches Endlos-GIF zum Schluss. gif: giphy

Und nicht vergessen: Eulen-Memes machen und posten. Bild: watson

Oder einfach schicken: Hier hochladen (oder in die Kommentare rein). Datei hochladen Ausgewählte Dateien

Umfrage Wo ist jetzt die versprochene Otten-Slideshow?! Scroll mal etwas nach unten.

Ta-da!

