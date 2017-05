Eishockey-WM, Vorrunde Gruppe A:

Dänemark – Italien 2:0 (0:0,0:0,2:0)

Russland – Lettland 20.15

Gruppe B:

Kanada – Norwegen 5:0 (2:0,2:0,1:0)

Frankreich – Slowenien 20.15

Bild: Petr David Josek/AP/KEYSTONE

Kanada schiesst Norwegen ab und die Schweiz so in die WM-Viertelfinals

Thank you & merci, Canada!

Die Schweizer Eishockey-Nati ist eine Partie vor dem Ende der Vorrunde nicht mehr von einem Viertelfinal-Platz zu verdrängen. Das steht nach Norwegens Kanterniederlage gegen Kanada fest.

Brayden Schenn brachte die Ahornblätter im Fallen in Führung, Colton Parayko doppelte keine Minute später nach. Beide Treffer fielen im Powerplay und mit der 2:0-Führung war die Partie bereits nach dem ersten Drittel vorentschieden.

Im zweiten Abschnitt erhöhte zunächst Mark Scheifele, indem er einen Abpraller des norwegischen Keepers verwertete. Danach schlug Parayko zum zweiten Mal an diesem Nachmittag in Paris in nummerischer Überzahl zu.

Auf wen die Schweiz im WM-Viertelfinal trifft, steht vor dem abschliessenden Gruppenspiel gegen Tschechien (morgen Dienstag um 16.15 Uhr) noch nicht fest. Die Auswahl Patrick Fischers wird die Vorrunde je nach Ergebnis auf Rang 2, 3 oder 4 beenden. Als Gegner kommen noch Russland, Schweden oder die USA in Frage. (ram)

Die Telegramme

Kanada - Norwegen 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Paris. - 5093 Zuschauer. - SR Gofman/Linde (RUS/SWE), Kaderli/Suchanek (SUI/CZE).

Tore: 18. (17:48) Schenn (Simmonds/Ausschluss Mathis Olimb) 1:0. 19. (18:42) Parayko (MacKinnon, O'Reilly/Ausschluss Mathis Olimb) 2:0. 35. Scheifele (Matheson, Skinner) 3:0. 39. Parayko (MacKinnon, Marner/Ausschluss Roest) 4:0. 58. O'Reilly (Scheifele, MacKinnon/Ausschluss Roest) 5:0.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kanada, 5mal 2 Minuten gegen Norwegen.

Bemerkungen: Norwegen mit Thoresen (ZSC Lions). O'Reilly verschiesst Penalty (2.).

Dänemark - Italien 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Köln. - 5653 Zuschauer. - SR Fonselius/Odins (FIN/LAT), Ritter/Suominen (USA/FIN).

Tor: 58. (57:36) Hardt (Storm, Jakobsen/Ausschluss Larkin) 1:0. 59. (58:47) Regin 2:0 (ins leere Tor).

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Dänemark, 2mal 2 Minuten gegen Italien.

Bemerkungen: Italien mit Diego Kostner (Ambri-Piotta), Morini (Lugano), Zanatta (Red Ice Martigny) und Goi (Biasca Ticino Rockets). (sda)

Die Tabellen

Gruppe A

Gruppe B tabellen: srf

Die besten Bilder der Eishockey-WM 2017

28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo