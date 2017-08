Bild: KEYSTONE

Kari Jalonen bis 2020 beim SCB – wenn nicht noch der Zytglogge auf den McDonalds kippt

Noch bevor der erste Schnee fällt, strebt der SCB die Vertragsverlängerung mit Erfolgstrainer Kari Jalonen (57) und seinen finnischen Freunden an. Um zwei Jahre.

Der SCB hat in der Neuzeit nie Verträge von Trainern frühzeitig verlängert. Nur beim Kulttrainer Bill Gilligan hätten die Berner gerne frühzeitig und um mehrere Jahre prolongiert – doch der Amerikaner pokerte cool mit Einjahresverträge, die er erst im Mai zu unterzeichnen pflegte. In vier Jahren wurde er dreimal Meister (1989, 1991 und 1992) und im vierten und letzten Jahr (1991/92) kostete er den SCB brutto etwas mehr als 700 000 Franken. Schweizer- und Europarekord.

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Beim SCB hat die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine schöne Tradition. Nicht die vorzeitige Verlängerung. Ueli Schwarz warf das Handtuch, Alan Haworth, Pekka Rautakallio, Alpo Suhonen, John van Boxmeer, Larry Huras, Antti Törmänen und Guy Boucher wurden alle gefeuert – und Lars Leuenberger erfuhr noch vor Ablauf seines Vertrags im Frühjahr 2016, dass er nicht mehr gebraucht wird. Meister wurde er trotzdem.

Ruhige Saison

Im Sommer 2016 hat Kari Jalonen in Bern seine Arbeit aufgenommen und dem SCB die ruhigste Saison seit Menschengedenken und die erste Titelverteidigung in unserem Hockey seit 2001 beschert. Nie Polemik, nie Zweifel.

«Es macht Sinn, eine erfreuliche Zusammenarbeit fortzusetzen.»

Kein Wunder, geniesst der finnische Bandengeneral mit seinen beiden Assistenten Ville Peltonen und Samuel Tilkanen in Bern eine Autorität wie einst Adrian von Bubenberg, der heldenhafte Verteidiger von Murten. Aber sein Vertrag läuft im Frühjahr. Gewährsleute aus Finnland melden, sein Agent sortiere schon die Angebote.

Bild: KEYSTONE

SCB-Sportchef Alex Chatelain will nichts überstürzen. Einerseits. Er sagt: «Wir wollen doch erst einmal mit der neuen Saison beginnen, bevor wir schon über den Trainer reden.» Andererseits räumt er ein: «Es liegt auf der Hand, dass es Sinn macht, eine erfreuliche Zusammenarbeit fortzusetzen …»

Klopft bald der ZSC an?

SCB-General Marc Lüthi bezeichnet Kari Jalonen als «einen der renommiertesten und besten Trainer Europas». Er ist mit seiner Einschätzung nicht alleine. Also erstaunt es nicht, dass der Name des SCB-Trainers schon in den Notizbüchern der Sportmanager der grossen europäischen Klubs steht, bevor die Saison auch nur begonnen hat. Und was, wenn sich die schwedische Trainerherrlichkeit bei den ZSC Lions in Rauch auflösen sollte? Sportchef Sven Leuenberger kennt Kari Jalonen gut. Und es kann sein, dass auch Lugano im nächsten Frühjahr wieder einmal einen neuen Trainer sucht.

Bild: KEYSTONE

Kari Jalonen ist ein Chef, der gerne klare Verhältnisse hat. Er fühlt sich in der europäischen Eishockey-Hauptstadt Bern sehr wohl. Und so wie Alex Chatelain sagt, es mache doch Sinn, eine erfreuliche Zusammenarbeit fortzusetzen, so macht es auch für Kari Jalonen Sinn, weiterhin mit einer Mannschaft zu arbeiten, mit der er soeben einen Titel gewonnen hat und die das Potenzial für zwei oder drei weitere Meisterschaften hat.

Bild: EPA/KEYSTONE

Wenn alles seinen gewohnten Gang nimmt – also der Zytgloggeturm in Bern nicht noch auf die McDonalds-Filiale kippt – dann wird der SCB mit Kari Jalonen und seinen beiden finnischen Assistenten um zwei Jahre bis 2020 verlängern noch bevor der erste Schnee fällt.

So sehen die bereits präsentierten Hockey-Trikots der neuen Saison aus

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo