Bild: freshfocus

Der Kontakt war da, aber Lars Leuenberger wird auch nicht Lugano-Trainer

Ein Meistertrainer findet keinen Job. SCB-Meistermacher Lars Leuenberger war in Lugano auch ein Thema für die Nachfolge von Doug Shedden.

Die Geschichte ist schon mehrmals erzählt worden. Sie muss immer wieder erzählt werden. Da ist ein Trainer, der sich in einem der schwierigsten Trainerjobs ausserhalb der NHL glänzend bewährt hat. Der beim «Bayern München des Hockeys» erst eine schwere sportliche Krise überwunden und dann die Mannschaft im letzten Frühjahr zu einem der wundersamsten Titelgewinne unserer Hockeygeschichte geführt hat. Der unser Hockey seit mehr als 20 Jahren als Spieler, Assistent und Trainer kennt. Und erst noch günstig ist. Weil er als Schweizer seine Steuern selber bezahlt.

Bild: TI-PRESS

Aber niemand will Lars Leuenberger (41) eine Chance geben. Seit er mit dem SCB im Frühjahr 2016 Meister geworden ist, haben sage und schreibe sechs NLA-Klubs ihre Trainerstellen neu besetzt und Lars Leuenberger übergangen: Die ZSC Lions, der EHC Kloten, Fribourg-Gottéron, Langnau (zweimal), Biel und nun auch noch Lugano.

Ambri, Fribourg ... oder Olten?

«Ja, ich war mit Lugano im Kontakt», bestätigt Lars Leuenberger auf Anfrage. «Warum es nicht geklappt hat, kann ich nicht sagen. Ich war bereit, die Herausforderung anzunehmen.» Ja, woran liegt es? Auch diese Geschichte ist schon mehrmals erzählt worden. Sie muss immer wieder erzählt werden.

Gerade für Lugano gibt es keine rationalen, sachlichen Gründe für die Absage an Lars Leuenberger. Er hat ja den SCB im letzten Frühjahr gegen Lugano zum Meistertitel gecoacht. Was ist es dann?

Würden wir Michelle Hunziker als Haushaltshilfe anstellen? Natürlich nicht. Wir würden nervös und hätten eine Heidenangst vor dem Gerede im Dorfe – und rausschmeissen könnten wir sie ja auch nicht, ohne uns zum Gespött zu machen. Wir wären überfordert.

Bild: EPA/ANSA

So ist es mit Lars Leuenberger und Lugano. Der Berner ist eine Nummer zu gross für diese Aufgabe. Müsste Lugano Lars Leuenberger später feuern, dann wäre klar: Das Problem kann nicht der Trainer sein. Denn dieser Trainer hatte alle Voraussetzungen mitgebracht. Und da ist seine direkte, offene Art. Er würde Missstände anprangern und die Chronistinnen und Chronisten würden ihn ausgiebig befragen, ihm zuhören und seine Meinung im Land verbreiten. Lugano wäre im Misserfolg mit Lars Leuenberger als Organisation entlarvt, die nicht mit einem modernen Meistertrainer umgehen kann.

Lars Leuenberger hat vor mehr als 20 Jahren das Handwerk eines Konstruktions-Schlossers erlernt. Aber er bemüht sich nicht um eine Rückkehr in diesem Beruf. «Ich hoffe, dass ich eine Chance als Trainer bekomme.»

Es ist erst Januar. Es gibt noch ein wenig Hoffnung. In Ambri ist Hans Kossmann nach wie vor in Gefahr und bei Fribourg-Gottéron ist ein weiterer Trainerwechsel nicht auszuschliessen. Eigentlich wäre auch Olten eine Möglichkeit. Aber dort wird Sportchef Jakob Kölliker höchstens den Trainer entlassen, um selber als Chef oder Assistent oder Rasputin an der Bande stehen zu können – wie letzte Saison. Nächste Saison wird es auch nicht einfacher: Für einen Trainerjob bewirbt sich dann auch Kevin Schläpfer.

Wenn Zamboni für dich viel mehr ist als einfach eine Eismaschine

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

schlitteln - 18.4.2016

Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson. Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson.