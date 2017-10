Sport

Bild: AP

Star, Stadion und grösster Erfolg – das musst du über WM-Barrage-Gegner Nordirland wissen

Die Schweiz trifft in der WM-Barrage auf Nordirland. Das sind die wichtigsten Fakten über den wichtigsten Gegner des Fussballjahrs.

Nordirland heisst die letzte Hürde vor der Teilnahme an der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland. Doch bevor Xhaka, Shaqiri und Co. sich auf dem Rasen mit ihrem Gegner messen, wollen wir uns einen Überblick darüber verschaffen, wer diese Mannschaft denn überhaupt ist und was sie auszeichnet.

Die Bilanz aus der WM-Quali

Nordirland hat eine starke WM-Qualifikation gespielt. In der Gruppe mit unter anderem Weltmeister Deutschland, Tschechien und Norwegen sicherten sie sich den zweiten Platz. Gegen Tschechien holten sie ein Unentschieden und einen Sieg. Gegen Norwegen gab es einen Sieg und eine Niederlage. Einzig gegen Deutschland verloren die Nordiren zwei Mal.

Die Spiele in der WM-Qualifikation Tschechien – Nordirland 0:0

Nordirland – San Marino 4:0

Deutschland – Nordirland 2:0

Nordirland – Aserbaidschan 4:0

Nordirland – Norwegen 2:0

Aserbaidschan – Nordirland 0:1

San Marino – Nordirland 0:3

Nordirland – Tschechien 2:0

Nordirland – Deutschland 1:3

Norwegen – Nordirland 1:0

bild: srf

Die Stammelf

Tor: Michael McGovern (Norwich City)

Verteidigung: Jonny Evans (West Bromwich Albion), Gareth McAuly (West Bromwich Albion), Connor McLaughlin (FC Millwall)

Mittelfeld: Steven Davis (Southampton), Chris Brunt (West Bromwich Albion), Oliver Norwood (FC Fulham), Stuart Dallas (Leeds United), Corry Evans (Blackburn Rovers)

Sturm: Kyle Lafferty (Heart of Midlothian), Conor Washington (Queens Park Rangers)

Der Star

Bild: AP

Nordirlands Captain Steven Davis ist zugleich auch ihr grösster Star. Der zentrale Mittelfeldspieler spielt beim FC Southampton in der englischen Premier League. Sein Marktwert beträgt rund sechs Millionen Euro. In 97 Spielen für sein Land traf Davis bisher zehn Mal.

Die Stärken

Nordirland überzeugt durch eine starke Defensive. Einzig in den Gruppenspielen gegen Deutschland kassierten sie mehr als ein Tor pro Spiel. Sieben Mal blieben sie gar ohne Gegentreffer. Zudem sind die Nordiren sehr heimstark. Bis auf die Affiche gegen den Weltmeister gewannen sie alle Partien vor heimischem Publikum. Die Fans stehen denn auch hinter ihrer Mannschaft wie eine Wand.

Die Schwächen

Auswärts überzeugt die Nationalmannschaft nicht auf gleiche Art und Weise. In Aserbaidschan gab es für das Team von Trainer Michael O'Neill nur einen mickrigen 1:0-Sieg. Gegen Norwegen setzte es eine Niederlage ab.

Der Erfolg

Der grösste Erfolg Nordirlands war die Teilnahme an der Europameisterschaft 2016 und der dortige Vorstoss in den Achtelfinal. Zudem nahmen die Nordiren in ihrer Geschichte drei Mal an einer WM Teil.

Bild: EPA/EPA

Die Bilanz gegen die Schweiz

Das letzte Duell, ein Testspiel am 18. August 2004 in Zürich, endet mit einem torlosen Unentschieden.

Hier wird gespielt

bild: wikimedia

Das Auswärtsspiel findet zwischen dem 9. und dem 11. November im Windsor Park in Belfast statt. Das Heimstadion des Linfield FC wurde vor wenigen Jahren renoviert und bietet bei internationalen Spielen 18'434 Zuschauern Platz. Das Rückspiel in der Schweiz wird zwischen 12. und 14. November im St.Jakob-Park in Basel ausgetragen.

So emotional waren die Fussballspiele der Schweiz 2m 41s So emotional waren die Fussballspiele der Schweiz Video: Angelina Graf

Diese Nationen haben sich für die WM 2018 qualifiziert

