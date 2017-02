US-Präsident lästert über Schwarzeneggers Quote – aber Arnie terminiert Trump dafür verbal

US-Präsident Trump war der Star der Reality-Show «The Apprentice» für ganze 14 Staffeln. Als er noch für das Präsidialamt kandidierte, ersetzten die Produzenten ihn durch Arnold Schwarzenegger. Am «National Prayer Breakfast» schwelgte er noch in Erinnerung an seine TV-Zeit und liess es nicht aus, seinen Ersatz nach bester Trump-Manier anzuschwärzen. Schwarzenegger, der ehemalige Gouverneur Kaliforniens, liess nicht lange auf seine Antwort warten – via Twitter: