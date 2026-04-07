Christina Ragettli mit ihrem Zelt irgendwo in den Alpen. Bild: Christina Ragettli

Weitwanderin Ragettli: «Niemand erwartet eine 1,60 Meter grosse Blondine im Zelt»

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Weitwanderin Christina Ragettli.

Reto Fehr Folge mir

Gast: Christina Ragettli

Christina Ragettli wanderte während vier Monaten alleine die Via Alpina ab. Dieser Weitwanderweg führt auf über 2000 Kilometern und unzähligen Höhenmetern von Triest an der Adriaküste über viele Berge und Pässe durch acht Länder Europas bis Monaco am Mittelmeer. Es gibt kaum ein grösseres Abenteuer in den Alpen.

Ihre Erlebnisse hielt sie im Bestseller «Von Wegen» fest. Heute hält sie Lesungen, führt eine PR-Agentur in den Bergen und hat einen Weitwander-Guide herausgegeben. Sie ist eine der grössten Expertinnen der Schweiz, wenn es um das Thema Weitwandern geht.

Christina Ragettli Bild: Christina Ragettli

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht sie über Träume, Zweifel, Mut, Hygiene unterwegs und gibt viele Tipps für alle, die mal mehrere Tage am Stück wandern wollen. Ebenfalls erzählt sie uns den traurigen Grund, warum sie vielleicht weniger zögert, um Dinge zu probieren als andere. Und: Warum sie Langeweile mag, Yoga nicht und was sie von Vorurteilen gegenüber Frauen auf (Weit-)Wanderungen hält.

Ein guter Tipp für eine Übernachtung im Zelt in den Bergen sei hier schon verraten: «Wenn die Leute mich nicht sehen, ist immer besser. Weil sie nie annehmen würden, dass eine 1,60 Meter grosse Blondine im Zelt liegt. Sondern sie erwarten eher einen superfitten Wandertypen mit Sixpack. Und dem willst du ja nicht begegnen.»

Den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:

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Die neueste Ausgabe des Rauszeit-Podcasts gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Streame direkt auf Spotify, Apple Podcasts & Co.!

Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

Wettbewerb

Wettbewerb Rauszeit-Podcast Als Hauptpreis winken zwei Übernachtungen für zwei Personen in Saas-Fee.





Weitere Preise sind unter anderem:

- 2 Tickets Mountaincarts

- 2 Tickets VirtuAllalin inkl. Metro Alpin

- 2 Biker Tageskarten

- 2 Tickets Seilpark In Zusammenarbeit mit Saas-Fee/Saastal Tourismus verlosen wir während fünf Episoden des Rauszeit-Podcasts spannende Preise.- 2 Tickets Mountaincarts- 2 Tickets VirtuAllalin inkl. Metro Alpin- 2 Biker Tageskarten- 2 Tickets Seilpark Mitmachen:

Fülle das Formular aus. Das Codewort hörst du im Rauszeit-Podcast. Die Sieger werden am 8. Juni von der Glücksfee gezogen und per E-Mail benachrichtigt.

Die Angaben werden nur für den Wettbewerb genutzt und nicht weitergegeben. Vorname Nachname E-Mail Codewort Abschicken

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.