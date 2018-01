Digital

Dumm gelaufen

Spectre und Meltdown: Diese Journalistin hat sich bis auf die Knochen blamiert



Journalistin blamiert sich mit Kommentar zu Intels Prozessor-GAU bis auf die Knochen

Die gravierenden Sicherheitslücken in den Prozessoren fast aller Smartphones, Tablets oder Computern sind auch in der Lokalpresse ein Thema. Dumm nur, wenn man von Technik so gar keine Ahnung hat ...

Fast alle modernen Computer und Smartphones sind aktuell durch gefährliche Schwachstellen in ihren Prozessoren angreifbar. Das Thema beschäftigt auch die «Dorstener Zeitung» in Deutschland. Für einmal hat es ein Technologie-Thema sogar auf die Titelseite geschafft. Die Journalistin kritisiert die Prozessor-Hersteller – und blamiert sich dabei bis auf die Knochen.

Wow, die haben hier ja richtig Ahnung bei der Dorstener Zeitung. :D Chip-Design hat auch richtig viel mit dem Aussehen zu tun... pic.twitter.com/iQrNbcDXHd — Sebastian Koch (@SKoch91) 5. Januar 2018

«Anstatt das Problem ein für alle Mal zu beheben – was natürlich mit einem hohen Aufwand in Verbindung stehen würde –, versuchen die Firmen lediglich, die Lücke mit Software-Updates zu stopfen. Denn: Das Design der Chips müsste für die Behebung verändert werden. Für den Designer undenkbar. Das Aussehen geht scheinbar vor Sicherheit.» dorstener zeitung

Und die Reaktionen im Internet so: Unfassbar geil. Sprühnebel über die Tastatur. Sofort Leserbrief, "in der IT-Branche ist man halt etwas oberflächlich - anders als die Perso der Dorstener Zeitung, der längst alles egal ist" pic.twitter.com/kFkSJu4Gxa — Zaretten (@Zaretten) 5. Januar 2018

Ich habe mir jetzt einen Intel i7 geholt weil der einfach sooo schöön ist! #dorstenerzeitung https://t.co/3qMbb63u17 — Alder (@TomBolalos) 5. Januar 2018

@SKoch91 ich hoffe doch, dass die #dorstenerzeitung dann auch Schmick- und Kleidungstipps für die CPUs hat.#neuland halt alles 🤷 — Erik W. (Zoidberg) (@ewnx01) 5. Januar 2018

Bald gibt’s in der Dorstener Zeitung die Wahl zu “Germany’s next top CPU”. — Sarah Kriesche (@SarahKriesche) 5. Januar 2018

Und nun 28 Menschen, die ebenfalls an der modernen Technik scheitern

(oli)

Das könnte dich auch interessieren: Spectre und Meltdown: Alle iPhones und Android-Geräte betroffen – was du jetzt tun kannst FCSG-Sportchef Sutter: «Mein Rucksack ist prall gefüllt, ob das reicht, werden wir sehen» Weshalb das Enthüllungsbuch bereits heute erscheint – und wie Trump Bannon ab sofort nennt Hat Trump wirklich den «grössten Atomknopf»? Jetzt ist es fix: «Game of Thrones» wird erst 2019 zurückkehren Gleich wirst du dich sehr, sehr alt fühlen. LIES DIESE 18 ZEIT-FAKTEN besser NICHT! Schweizer Tierschützerin: «Zoos? Inakzeptabel! Früher steckte man Schwarze auch in Käfige» Dramatische Szenen in Österreich – auf diesem Sessellift willst du wirklich nicht sitzen KFC hat sich gerade über Trump lustig gemacht – und der Joke ist wirklich nicht schlecht «Sie verweigern die Arbeit»: BDP-Landolt teilt gegen SVP und FDP aus – aber so richtig Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare