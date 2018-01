Ach, Züribiet, du Hockey-Land der Hoffnung und der Dramen

Der grosse Tag der Zürcher Hockey-Kultur beginnt mit einem pompösen Schauspiel im Hallenstadion und endet ausgerechnet mit Ambris Siegeshymne «La Montanara».

Zürich als Hockey-Welthauptstadt. Als grosse Hockeybühne, auf der Dramen und Triumphe geboten werden. Zürich hat uns am 2. Januar einen Hockey-Tag beschert, den es so in keiner anderen wichtigen Liga der Welt gibt.

Einen Querschnitt durch eine der ältesten Hockey-Kulturen Europas in zwei Spielen und sechs Stunden. In zwei Hockey-Tempeln, die zehn Minuten Fahrt mit der Benzinkutsche auseinanderliegen. Die ZSC Lions gegen Lugano im Hallenstadion. Der EHC Kloten gegen den HC Ambri-Piotta im …