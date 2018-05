Josi und Fiala sind da – Medaille gegen den Frust des Playoff-Outs als Ziel

Roman Josi und Kevin Fiala sind motiviert, der Schweizer Mannschaft an der WM in Kopenhagen zu helfen – trotz dem bitteren Ausscheiden mit Nashville in den NHL-Playoffs. Ob sie heute gegen Schweden schon dabei sind, ist noch offen.

Nach einem langen Flug via Toronto landeten Roman Josi und Kevin Fiala heute Vormittag in der dänischen Hauptstadt, zusammen mit weiteren Nashville-Spielern, die ihre Nationalteams an der WM ab sofort verstärken. Kurz darauf gab das Duo einen Einblick in seine Gefühlswelt nach dem frustrierenden Out mit Nashville. Beide treten hochmotiviert an und hoffen, ihre Saison mit dem Schweizer Nationalteam versöhnlich zu beenden.

Roman Josi: «Es ist schon sehr frustrierend, auch ein paar Tage …