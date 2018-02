Schweiz

Postauto-Bschiss: Jetzt verteidigt sich Post-Chefin – doch ihr droht nun Rauswurf



Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Postauto-Bschiss: Jetzt verteidigt sich die Post-Chefin – doch ihr droht Rauswurf

Die Zeit als Post-Chefin könnte für Susanna Ruoff schon bald vorbei sein. Wie die Sonntagszeitung berichtet, entscheidet der Post-Verwaltungsrat in den nächsten über eine mögliche Absetzung der 60-Jährigen wegen des Buchhaltungs-Skandals bei Postauto.

Derweil geht Ruoff in die Gegenoffensive. «Nein, ich trete nicht zurück», sagt sie in einem Interview mit dem Sonntagsblick. Sie wolle Klarheit schaffen. als sie im Herbst 2017 von den Vorgängen bei Postauto erfahren habe. Sie sei damals vom Direktor des Bundesamts für Verkehr über fiktive Rechnungen und Verbuchungen informiert worden. Ruoff will nun eine lückenlose Auflärung.

«Ich habe weder gelogen noch sonst etwas Falsches getan.»

«Ich habe sofort gehandelt, weil ich eine lückenlose Aufklärung wollte», sagte die 60-jährige Managerin. Sie habe eine Taskforce mit externen Experten gebildet, die dann die illegale Buchungspraxis bestätigt habe. Danach sei klar geworden, dass das Geld zurückgezahlt und die Öffentlichkeit informiert werden müsse.

Bild: KEYSTONE

Vorwürfe, sie habe seit mindestens 2013 von Buchhaltungstricks gewusst und mit dem Management eruiert, wie die Post Gewinne verstecken könne, wies die Konzernchefin zurück. «Wir haben getan, was jedes Unternehmen tut: Es überlegt, wie und wo Gewinne anfallen können und wie man diese verwendet. Jedes Management muss dafür Lösungen aufzeigen. Dass man Varianten diskutiert, ist normal.»

Motiv weiter unklar

Ruoff gestand im Interview dennoch Fehler ein. Sie hätte sich damals schneller und tiefer mit den Themen rund um die Gewinne bei Postauto beschäftigen sollen, sagte sie. Aber weder sie, ihre Vorgänger noch interne und externe Revisoren hätten die illegalen Machenschaften erkannt, ebenso wenig zunächst die Aufsichtsbehörden.

Wer ihrer Meinung nach die Schuld für den Skandal trägt, und welches Motiv hinter den illegalen Machenschaften stecken könnte, dazu äusserte sich Ruoff nicht. «Ich wehre mich gegen Vorverurteilungen.» Welchen Einfluss die Umbuchungen auf das operative Ergebnis hatten, und ob dadurch höhere Boni geflossen seien, würden die Untersuchungen zeigen.

Ruoff erkannte genügend Rückhalt an der Konzernspitze. Sie habe das Vertrauen und den Rückhalt von Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller. Sie habe mit ihm geklärt, dass er die Untersuchung leite, um die Objektivität zu gewährleisten. (amü/sda)

