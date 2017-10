Sport

Fussball

Schweizer Cup: GC fordert Lugano, Basel trifft auf Luzern, der FCZ auf Thun



Schweizer Cup, Viertelfinals (29./30. November) Basel – Luzern Lugano – Grasshoppers FC Zürich – Thun Young Boys – St. Gallen

Cup-Auslosung: GC fordert Ex-Trainer Tami in Lugano – Basel trifft auf Luzern

Die Losfee (namentlich SRF-Experte Gürkan Sermeter) hat entschieden: Im Cup-Viertelfinal trifft Basel zuhause auf Luzern. Lugano kriegt es zuhause mit GC zu tun. Der FC Thun tritt im Letzigrund gegen den FCZ an, während YB zuhause von St.Gallen gefordert wird.

Im Cup hatte Luzern dem FC Basel zuletzt zweimal alles abverlangt. Den Cupfinal 2012 gewannen die Basler erst im Penaltyschiessen, und in den Halbfinals 2014 setzten sie sich daheim mit 1:0 durch

Die Viertelfinals im Schweizer Cup sind dabei in dieser Saison eine Angelegenheit unter Super-League-Klubs. Seit der Einführung der Super League 2003/04 war dies noch nie der Fall. Auch ab 1987/88, seit der Einführung des Modus mit zwölf NLA-Teams (mit Finalrunde und Auf-/Abstiegsrunde), war ausnahmslos mindestens eine unterklassige Mannschaft unter den letzten acht im Cupwettbewerb vertreten.

So sieht die Auslosung der Viertelfinals im Schweizer Cup aus. Die Partien werden am 29./30. November ausgetragen. #srffussball pic.twitter.com/3JhBZYt1IJ — SRF Sport (@srfsport) 26. Oktober 2017

Ausgerechnet der heutige Krösus FC Basel verhinderte in seiner Zeit in der Nationalliga B zwischen 1988 und 1994 mehrmals, dass die Klubs der obersten Liga in den Viertelfinals unter sich sein konnten.

In den vier Saisons, in denen Vaduz erstklassig war, nahmen nur neun Super-League-Mannschaften am Cup teil. Vaduz bestreitet jeweils den liechtensteinischen Cupwettbewerb. (abu/sda)

Betrinken und Beklagen mit Quentin 3m 2s Betrinken und Beklagen mit Quentin Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

Die extremsten Fussballer aller Zeiten

Witziges zum Fussball Breel Embolo ist mit seiner gewagten Frisur nicht alleine – das sind die 40 schrägsten Fussballer-Fritten Dumm und Dümmer lachen sich kaputt: Diese 7 Platzverweise sind noch dämlicher als Fàbregas' Aussetzer FIFA 16 ist draussen und wir haben uns so richtig ausgetobt: «CC» wechselt sich selbst ein, Granit Xhaka ballert auf seinen Coach Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen – diese 10 Fussballer haben heimliche Doppelgänger Diese 11 Amateur-Fussballer triffst du in JEDEM Trainingslager Vom parkenden Bus bis zum selbstlosen Stürmer: 7 Gründe, weshalb wir den FC Chelsea alle lieben. Nicht! So sehen Lichtsteiner, Behrami, Neymar und Co. das Fussballfeld wirklich Grösser! Besser! Mehr! Mehr! Mehr! Der Transfer-Gerüchte-Generator ist jetzt noch sexyer! Was fragst du den Autoverkäufer, wenn du keinen VW mehr willst? Diese Fussballer-Namen geben dir Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast Ihr glaubt nicht, was Messi, Shaqiri, Ibrahimovic und Co. für Apps auf ihren Smartphones haben Wie die lustig-frisierten Fellaini-Brüder beinahe die taktischen Pläne von Chelsea-Coach José Mourinho ruiniert hätten Von «New Arrogance» bis «Yugo Boss» – diese Fussballer-Parfüms sollten dringend auf den Markt Wer spielt denn da im Achtelfinal gegen wen? Die Champions League in Emojis dargestellt Marco Streller hat's per WhatsApp eingefädelt – Cristiano Ronaldo wechselt zum FC Basel! Das sind die Top 25 der schrägsten Fussballer-Songs aller Zeiten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die neuesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare