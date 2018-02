Erstes Montagsspiel in der Bundesliga: Frankfurt gewinnt gehässige Partie gegen Leipzig

Sport

Bundesliga, 23. Runde Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 2:1 (2:1)

Eintracht Frankfurt überrascht in der deutschen Bundesliga weiter. Nach dem 2:1 im Heimspiel gegen RB Leipzig sind die Frankfurter nach der 23. Runde auf dem 3. Platz klassiert.

Vor dem letzten Saison-Drittel liegt die Eintracht aus Frankfurt auf Champions-League-Kurs. Das erstaunt, denn zuletzt erreichten die Frankfurter die Ränge 13, 9, 16 und 11. Könnten sie den 3. Platz bis zum Saisonende verteidigen, wäre dies die beste Klassierung seit 25 Jahren. Das 2:1 gegen Leipzig, das durch die Niederlage auf den 5. Platz abrutschte, war der vierte Sieg in der Rückrunde. Mit 13 Punkten aus sechs Spielen ist die Eintracht hinter Leader Bayern München die zweitbeste Mannschaft seit der Winterpause.

Nach frühem Rückstand sorgten der Amerikaner Timothy Chandler und der Deutsch-Ghanaer Kevin-Prince Boateng mit zwei Toren innerhalb von vier Minuten noch vor Ablauf der ersten halben Stunde für die entscheidende Wende. Für Boateng war es der sechste Saisontreffer. Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer nach zwei Jahren bei Milan und Las Palmas in die Bundesliga zurückgekehrt.

Die Durchführung der Partie war durch Fan-Proteste erschwert worden. Frankfurter Zuschauer lehnten sich gegen die Anspielzeit am Montagabend auf. Vor dem Spiel drangen einige Fans in den Innenraum des Stadions und sorgten für eine Verzögerung des Anpfiffs. Nach der Pause warfen die Zuschauer Tennisbälle und Toilettenpapier auf den Platz. Wieder mussten sich die Spieler einige Minuten gedulden.

Frankfurt gegen Leipzig war die erste von fünf Partien am Montagabend. Der Termin wurde eingeführt, um Europa-League-Teilnehmern zwischen Europacup und Bundesliga einen Tag mehr Erholung zu gewähren. In Ländern wie Italien und Spanien ist dies schon länger so. Aus Sicht der Fans steht der neue Spieltermin aber eher für noch mehr Kommerzialisierung der Bundesliga.

Die Tabelle

bild: srf

Das Telegramm

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 2:1 (2:1). - 45'100 Zuschauer.

Tore: 13. Augustin 0:1. 22. Chandler 1:1. 26. Boateng 2:1.

Bemerkung: Frankfurt mit Fernandes (ab 68.), Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (verletzt). (sda)

