Champions League: Liverpool feiert dank Salah Kantersieg gegen AS Roma



Champions League, Halbfinal-Hinspiele Heute: FC Liverpool – AS Roma 5:2 (2:0) Morgen: Bayern München – Real Madrid 20.45 Uhr

Bild: AP/PA

Salah-Gala! Liverpool demontiert die Roma – und wird spät noch doppelt bestraft

Mohamed Salah zementiert seinen Status als Superstar. Mit zwei Toren und zwei Torvorbereitungen ist er bei Liverpools 5:2-Heimsieg gegen Roma im Halbfinal-Hinspiel der Champions League überragend.

Liverpool steht in der Champions League vor dem ersten Finaleinzug seit elf Jahren. Die Reds schaffen sich im Hinspiel des Halbfinals daheim gegen Roma mit 5:2 ein Dreitore-Polster. Der Sieg der berauschten Klopp-Elf ist auch in dieser Höhe gerecht.

Gut 25 Minuten Anlaufzeit – und etwas Glück von Goalie Loris Karius – benötigt Liverpool in seinem ersten Champions-League-Halbfinal seit zehn Jahren, um warmzulaufen. Dann erwacht das Team von Jürgen Klopp schlagartig von seiner etwas schläfrigen Anfangsphase und überfordert den italienischen Widersacher mit seinem Tempofussball gleich reihenweise.

Bild: AP/AP

Mit fünf Treffern in 33 Spielminuten führen die in der gleichen Besetzung wie in der Runde zuvor gegen Manchester City aufgelaufenen Engländer die Vorentscheidung schon im Hinspiel herbei, wobei sie dem Gegner mit zwei Gegentoren in den letzten zehn Minuten zumindest noch ein winziges Türchen öffnen. Der Roma reicht im Rückspiel am 2. Mai ein 3:0, um doch noch ins Finale einzuziehen.

Die ersten Stimmen:

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: «Das ist Fussball, wie er sein soll. Ich bin superstolz auf meine Jungs, sie haben ein geiles Spiel gemacht.»

Roma-Trainer Di Francesco: «Die letzten Minuten geben uns Kraft für das Rückspiel. Im Fussball kann alles passieren. Wir haben es bereits gezeigt und wir müssen wieder daran glauben.»

Dennoch: Die Hypothek dürfte in einer Woche auch für die römischen Rückspiel-Spezialisten zu gross sein, die im Viertelfinal gegen Barcelona ein 1:4 und im Achtelfinal gegen Schachtar Donezk ein 1:2 wettgemacht hatten. Erst viermal ist es einer Mannschaft im Europacup gelungen, ein 2:5 zu korrigieren.

7 - Erst zum 2. Mal in der Geschichte der @ChampionsLeague fallen in einem Halbfinale 7 Tore (wie beim 2-5 zwischen dem FC Bayern und Ajax, 1995) - nie waren es mehr. Unterhaltung. #LIVROM #LFCRoma #UCL — OptaFranz (@OptaFranz) 24. April 2018

Mann des Abends ist zweifelsohne und ausgerechnet Mohamed Salah. Der seit seinem Transfer von der AS Roma zu Liverpool im letzten Sommer kaum mehr zu stoppende Ägypter erzielt die ersten beiden Treffer und bereitet die nächsten zwei vor. Eine Viertelstunde vor Schluss gewährt ihm Klopp beim Stand von 5:0 mit der Auswechslung den verdienten Sonderapplaus, worauf Edin Dzeko (81.) und Diego Perotti (85./Handspenalty) noch für die Römer verkürzen.

Die 5 Liverpool-Tore:

36. Minute: Salahs Traumtor zum 1:0 Video: streamable

45. Minute: Salah doppelt zum 2:0 nach Video: streamable

56. Minute: Salah glänzt als Vorbereiter I Video: streamable

61. Minute: Salah glänzt als Vorbereiter II Video: streamable

69. Minute: Salah beim 5:0 nicht beteiligt! Video: streamable

20, 25 Minuten lang sieht Liverpool nicht wie der klare Sieger aus, zumal Alex Oxlade-Chamberlain früh verletzt ausgewechselt werden muss. Danach haben die Römer den entfesselt anrennenden Engländern aber lange nichts mehr entgegenzusetzen. Zweimal scheitert Sadio Mané zunächst aus aussichtsreichen Positionen wegen ungenügender Abschlüsse, dann ist Salah innert zehn Minuten doppelt erfolgreich (35./45. Minute).

In den 15 Minuten nach der Pause bauen Salahs kongeniale Sturmpartner Mané und Roberto Firmino das Skore weiter aus (56./61.). Beide Male liefert Salah die Vorarbeit. Das 5:0 erzielt wiederum Firmino, diesmal per Kopf nach einem Corner von James Milner.

Die beiden Roma-Tore:

81. Minute: Dzekos ist zur Stelle Video: streamable

85. Minute: Perotti per Penalty zum 2:5 Video: streamable

Liverpools «Egyptian King», dem sie in Rom mit jedem Treffer mehr nachtrauern, bekommen die Italiener nicht zu fassen. Besonders sehenswert sind Salahs Tore. Zum 1:0 zirkelt der Ex-Römer den Ball von halbrechts mit einem Schlenzer aus 15 Metern zentimetergenau ins lange hohe Eck.

Zum 2:0, das er mit einer entschuldigenden Geste feiert, ist Salah mit einem feinen Lupfer an Romas chancenlosem Keeper Alisson vorbei erfolgreich. Es ist dies der 43. Saisontreffer des ehemaligen Basel-Angreifers, der sich in Liverpool innert weniger Monate unsterblich macht. Mehr Tore in einer Spielzeit schaffte für die Reds einzig Ian Rush 1983/84 (47).

Salahs Traumtor in der Analyse: Video: streamable

Möglicherweise hätte eine Szene in der Anfangsphase die Partie in andere Bahnen gelenkt, hätte Loris Karius nicht Glück im Unglück gehabt. Nach einem harmlosen Corner schliesst Aleksandar Kolarov aus 27 Metern ab, der Schuss scheint nicht allzu gefährlich, flattert aber wohl im entscheidenden Moment leicht. Jedenfalls verschätzt sich Karius, worauf der abgelenkte Ball an die Latte prallte.

18. Minute: Glück für Liverpool Video: streamable

Das Telegramm:

Liverpool - AS Roma 5:2 (2:0)

51'236 Zuschauer. - SR Brych (GER).

Tore: 35. Salah 1:0. 45. Salah 2:0. 56. Mané 3:0. 61. Firmino 4:0. 69. Firmino 5:0. 81. Dzeko 5:1. 86. Perotti (Handspenalty) 5:2.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain (18. Wijnaldum), Henderson, Milner; Salah (75. Ings), Firmino (93. Klavan), Mané.

AS Roma: Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus(67. Perotti); Florenzi, De Rossi (67. Gonalons), Strootman, Kolarov; Ünder (46. Schick), Nainggolan; Dzeko.

Bemerkungen: Liverpool ohne Can, Lallana und Matip, AS Roma ohne Defrel und Karsdorp (alle verletzt). 18. Karius lenkt Schuss von Kolarov an die Latte. 38. Lattenkopfball von Lovren. Verwarnungen: 26. Juan Jesus (Foul), 39. Alexander-Arnold (Foul), 74. Lovren (Foul), 85. Milner (Hands). 86. Henderson (Unsportlichkeit), 88. Fazio (Foul). (pre/sda)

Die grössten Champions-League-Aufholjagden seit 1993

