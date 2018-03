Dean Kukan verlängert bei Columbus und erhält einen Einweg-Vertrag

Einweg-Vertrag

In der NHL gibt es zwei Arten von Verträgen. Ein Zweiweg-Vertrag bedeutet, dass der Lohn des Spielers abhängig ist von der Liga, in der er gerade Spielt. Mit einem Zweiweg-Vertrag verdient ein Spieler in der AHL deutlich weniger als in der NHL. Bei einem Einweg-Vertrag bleiben die finanziellen Konditionen in jeder Liga gleich.