Sport

Schaun mer mal

Da staunt Nigel de Jong nicht schlecht: Schiri Aytekin macht den Bonbon-Test



Hessen-Derby im DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt empfing gestern im Viertelfinal die Nachbarn aus Mainz. Und die Fans im Gästeblock waren einen Tag vor der Weiberfasnacht wohl schon in Karnevalstimmung. In der 10. Minute will Frankfurts Marius Wolf eine Ecke ausführen, wird dabei allerdings von Gegenständen beworfen.

Schiedsrichter Deniz Aytekin – vielen Fussball-Fans seit dem 6:1 von Barcelona in der Champions League gegen PSG ein Begriff – unterbricht die Partie und überprüft die Wurfgeschosse. Es sind Bonbons. Mit einem Lächeln im Gesicht nimmt Aytekin ein «Zältli» auf und bietet es den Spielern Nigel de Jong, Makoto Hasebe und Wolf an. Alle drei lehnen aber ab, also stopft er es sich kurzerhand selbst in den Mund.

«Ich habe eines zur Beweissicherung aufgehoben und mir gedacht, ich biete es den Spielern mal an. Die wollten es aber nicht», sagte Aytekin nach dem Spiel bei Sky. «Ab und an esse ich auch Süssigkeiten und bevor ich es wegschmeisse, esse ich es lieber.»

Mainz verlor das hitzige Derby übrigens 0:3 und die Spieler mussten sich danach so einiges von ihren närrischen Fans anhören. Die Auslosung der Pokal-Halbfinals findet am Sonntag statt. (pre)

