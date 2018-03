Wissen

Raumfahrt

Die Welt geht nicht unter, aber heute trifft ein Sonnensturm die Erde



Bild: EPA

Stromausfälle möglich – heute trifft ein Sonnensturm auf die Erde

Falls jetzt wieder mal die Backofenuhren spinnen sollten, wissen wir wieso. Zwischen dem 14. und 15. März trift ein Sonnensturm auf die Erde. Die nördlich des 60. Breitengrades.

«Es kann zu geringen Auswirkungen auf das Stromnetz oder Satelliten führen», warnt die US-Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA. Die so genannten Sonnenstürme entstehen, wenn durch die Sonne elektromagnetische Impulse freigesetzt werden.

Breaking News - Solar storm to hit Earth tomorrow as ‘cracks’ appear in planet’s magnetic field: https://t.co/j6fPAlh4pn via — tabithasabater (@tabithasabater3) March 13, 2018

Der stärkste Solarsturm aller Zeiten

Der angekündigte Solarsturm ist allerdings relativ schwach. Der stärkste Sonnensturm der jüngeren Geschichte entlud sich übrigens am 1. September 1859 über der Erde. Damals waren angeblich sogar bis hinunter nach Rom und in Havanna Polarlichter zu sehen. In den Telegrafenämtern Europas und Nordamerikas schlugen Funken aus den Leitungen, einige Stationen fingen sogar Feuer. Da es damals sonst aber noch keine grosse Elektrifizierung gab, war der Schaden durch den Sonnensturm vergleichsweise gering.

In jüngster Zeit wurden besonders intensive Sonnenstürme in den Jahren 1989 und 2003 festgestellt, was, im ersten Fall in der kanadischen Provinz Quebec, und im zweiten Fall in Südschweden, zu Stromausfällen führte.

So entstehen Sonnenstürme Video: YouTube/LittleSDOHMI

(amü)

So nah waren wir der Sonne noch nie Video: srf/SDA SRF

