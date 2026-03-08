Knapper Sieg: SVP-Kandidat Bischof holt Nationalratssitz in Appenzell-Ausserrhoden
Kanton Appenzell Ausserrhoden: Ersatzwahl Nationalrat
Darum geht es: Der bisherige Nationalrat aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden, David Zuberbühler, ist aus beruflichen Gründen zurückgetreten. Deshalb wurde am 8. März 2026 ein neuer Nationalrat gewählt. Zur Wahl stellten sich Jennifer Abderhalden (FDP) und Edgar Bischof (SVP).
Abderhalden ist Präsidentin der kantonalen FDP und seit letztem Jahr Kantonsrätin in Ausserrhoden. Sie trat 2019 gegen Zuberbühler an, schaffte den Sprung in den Nationalrat aber nicht. Für die SVP ging Bischof ins Rennen. Er politisiert bereits seit 15 Jahren im Kantonsrat und auch er ist Präsident der kantonalen SVP.
Der SVP-Kandidat Edgar Bischof gewinnt die Wahl knapp.
Die Resultate:
Nationale Vorlagen
Initiative «Bargeld ist Freiheit»
Bargeld-Initiative
Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat
46,3% Ja
53,7% Nein
Gegenvorschlag
Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat
71,2% Ja
28,8% Nein
Stichfrage
Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat
39,6% Initiative
60,4% Gegenvorschlag
Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.
SRG-Initiative
Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat
42,9% Ja
57,1% Nein
Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.
Klimafonds-Initiative
Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat
21,8% Ja
78,2% Nein
Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.
Individualbesteuerung
Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat
43,1% Ja
56,9% Nein
Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.