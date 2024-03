Kreuzigung und Auferstehung: Ist Jesus ein gescheiterter Messias?

Schliesslich kommt es doch noch zu einem Happyend. Jesus wird an Ostern von den Toten auferweckt und darf dorthin zurückkehren, wo er hergekommen ist: in den Himmel.

Die Geschichte gipfelt in der qualvollen Kreuzigung. In seiner Verzweiflung schrie Jesus: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Spätestens hier meldet sich der «gesunde Menschenverstand»: Wie kann Gott seinen Sohn diesen Qualen aussetzen? Und: Jesus wusste ja, dass er getötet würde. Weshalb flehte er trotzdem seinen Vater an? Ist er ein gescheiterter Messias?

Es beginnt damit, dass er sich als Sohn Gottes ausgibt, der das Reich Gottes auf der Erde begründen will. Eine Provokation in der damaligen Zeit. Damals wurden Könige und Kaiser, die Macht und Reichtum zelebrierten, als gottgesalbte Figuren verehrt. Der Kontrast zum mittellosen Wanderprediger hätte grösser nicht sein können.

Beim Abendmahl mit seinen Jüngern brach Jesus Brot und segnete den Wein. Dabei sprach er, dies sei sein Leib und sein Blut. Er spielte damit auf seinen bevorstehenden Tod an und machte sich laut Bibel zum Lamm Gottes. Am Ende verriet ihn sein Jünger Judas für 30 Silberlinge, worauf Jesus verhaftet wurde.

Laut dem Neuen Testament empfing ihn eine grosse Menschenmenge und streute traditionsgemäss Palmwedel. Angeblich sahen die Leute in der Zeremonie eine Prophezeiung des Propheten Sacharja aus dem 6. Jahrhundert vor Christus erfüllt. Dieser sagte voraus, dass dereinst der Friedenskönig auf einem Esel nach Jerusalem kommen werde. Die Herrscher sahen in ihm eine Gefahr.

Ostern beginnt eigentlich am Palmsonntag, dem jüdischen Pessachfest. Dieses findet eine Woche vor Ostern statt und signalisiert das Ende der Fastenzeit. Auf einem Esel reitend, zog der Jude Jesus in Jerusalem ein, um das Fest zu feiern. Ihm ging der Ruf als Friedenskönig voraus, der keine Waffen schmiedete wie die römischen Kriegsherren, sondern Kranke heilte.

