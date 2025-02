Eugene Hedlund wird mit Vorwürfen konfrontiert. screenshot: zurichtantrafestival.com

Beim Tantra-Festival wird Sex zu einem esoterischen Happening

Dem Organisator des Zürcher Tantra-Festivals werden Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen vorgeworfen.

Hugo Stamm

Beim Begriff Tantra blinken zwei Begriffe intuitiv auf: Sex und Esoterik. Wenn dann ein gross aufgezogenes Schweizer Tantra-Festival angekündigt wird, macht sich Skepsis breit: Kollektive Erotik und allenfalls sexuell aufgeladene Rituale mit 100 oder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern?

Wie funktioniert das, fragt man sich, was geht da wohl ab? Haben sich bei dem Gefühlsrausch alle im Griff – vor allem die Männer? Was lockt Esoteriker, an einem solchen Festival teilzunehmen?

«Lebensverändernder Workshop»

Zwei solcher Tantra-Festivals gingen in der Schweiz schon über die Bühne. Beide waren ausverkauft. Vom 14. bis 16. März findet nun das dritte Festival statt, erstmals in Zürich.

Die Ankündigung kommt vollmundig daher:

«Sie sind eingeladen, an drei Tagen mit inspirierenden und lebensverändernden Workshops teilzunehmen, da ein unglaubliches Team von Top-Moderatoren von Tantra, Schamanismus, Yoga und bewusster Bewegung Ihnen die Möglichkeit bietet, das Leben auf eine Weise zu erkunden und zu feiern, die Sie vielleicht nie für möglich gehalten hätten!»

Von Erotik oder gar Sexualität ist nicht die Rede. Schaut man sich aber das Werbevideo an, sind Körperkontakt und erotische Tänze zentrale Aktionen. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind leicht bekleidet, und die innigen Berührungen und Umarmungen gehen offensichtlich über spirituelle Rituale hinaus.

Die Versprechen sind beeindruckend:

«Stellen Sie sich eine Versammlung von Seelen vor, die die Absicht und den Zweck haben, einfach Schuld, Scham und Angst loszulassen und in eine Welt von mehr Liebe zu treten, beginnend mit sich selbst. Stellen Sie sich vor, wie viel Sie an einem solchen Ort lernen und sich in sich selbst verlieben können.»

Auch hier: Kein Wort über Sex oder Tantra. Der Name Tantra im Festivaltitel reicht aber, dass die Esoterikszene weiss, um was es geht. Das war nicht immer so. Beim ersten Festival in Twann BE kaschierte der amerikanische Veranstalter Eugene Hedlund die Sexlastigkeit des Festivals noch nicht, organisierte er doch Workshops zu den Themen «Slow Sex» und «Energetic Sex».

Das Zürcher Tantra-Festival wirbt in seinen Videos mit viel Sinnlichkeit. screenshot: zurichtantrafestival.com

Vorwürfe von ehemaligen Teilnehmerinnen

Dass er heute das Reizwort Sex umschifft, hat Gründe. Teilnehmerinnen warfen ihm später vor, seine Machtstellung ausgenützt und Grenzen überschritten zu haben.

Hedlund hat bei der Organisation des Zürcher Tantra-Festivals, das 450 Franken kostet, die Tantralehrerin Ananda Inglin an seiner Seite. Der Tantralehrer hat schon viele solcher Treffen weltweit durchgeführt. Auch jene in der Schweiz. Inzwischen ist sein Ruf – um es vorsichtig auszudrücken – angeschlagen.

Dem Tantra-Lehrer Eugene Hedlund werden Übergriffe vorgeworfen. Video: YouTube/Live Tantra

Mehrere ehemalige Teilnehmerinnen werfen ihm in den sozialen Medien Machtmissbrauch und Übergriffe vor, wie «20 Minuten» vor zwei Jahren schrieb. Der Titel des Artikels: «Manipulation und Machtmissbrauch: So lockt der Sex-Guru Frauen ins Bett».

Eine ehemalige Mitarbeitern erklärte, sie habe mitbekommen, dass Hedlund mit Teilnehmerinnen seiner Kurse geschlafen habe. Deshalb habe sie ihn mehrmals gebeten, nicht mit ihnen zu flirten und ihre Grenzen zu akzeptieren. Er habe immer Besserung versprochen, sein Verhalten aber nicht geändert, berichtete sie.

Früher hatten schon deutsche Medien über ähnliche Vorwürfe an die Adresse von Hedlund berichtet. Auch der «Blick» thematisierte nach dem Festival in Twann Hedlunds Verhalten. Er soll seine Machtposition ausgenutzt haben, um Teilnehmerinnen zum Sex zu verleiten.

Hedlund streitet nicht ab, dass es zu Grenzüberschreitungen gekommen ist. Gegenüber «20 Minuten» sagte er, er habe früher Kurse geleitet, die «die Interaktionen zwischen Schülern und Kursleitern zuliessen». Das habe sich geändert. Ihm sei klar geworden, dass dies nicht der richtige Weg sei:

«Ich anerkenne, dass ich Beziehungen eingegangen bin, bei denen möglicherweise eine Machtdynamik im Spiel war, sodass sich Personen nicht sicher fühlen konnten, ein klares Nein zu platzieren.»

Ex-Miss-Schweiz als Workshop-Leiterin

Am Festival in Twann war auch Ex-Miss-Schweiz Mahara McKay beteiligt. Nicht als Teilnehmerin, sondern als Kursleiterin. Der Titel einer ihrer Veranstaltungen lautete «Authentic Pleasure, Orgasmic Breath» (authentisches Vergnügen und orgastisches Atmen), wie der «Blick» berichtete.

Mahara McKay wurde 2001 Miss Schweiz. Bild: KEYSTONE

Ihr seien die Anschuldigungen der ehemaligen Teilnehmerinnen nicht bekannt gewesen, sagte sie, aber sie habe gewusst, dass Tantra in der westlichen Welt nicht unproblematisch sei. Wörtlich:

«Was ich weiss, ist, dass das Wort Tantra und die tantrische Praxis leider sehr oft von Menschen missbraucht werden und somit eine ganz falsche Bedeutung bekommen.»

Mahara McKay scheint ihre Lehren gezogen zu haben, denn sie wird am bevorstehenden Tantra-Festival nicht als Kursleiterin teilnehmen.

Nacktheit bei Tantra-Kursen

Dass Tantra und Sex in der esoterischen Szene sehr gut zusammenpassen, macht Mitorganisatorin Ananda Ingling deutlich. Sie bietet ausserhalb des Festivals Tantra-Workshops an, bei denen die fortgeschrittenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Tantra-Rituale nackt und mit intimen Berührungen und Massagen absolvieren.

Es stellt sich die Frage, was Tantra ursprünglich in der hinduistischen Religion und im Buddhismus bedeutete. Es ging vor allem um die energetische spirituelle Entwicklung, die zur Erleuchtung führen sollte. Der Einbezug der sexuellen Energie spielte zwar auch eine Rolle, aber in vielen Epochen eine untergeordnete.

Tantrische Rituale hatten meist einen asketischen Aspekt, weshalb Sexualität zur Lustbefriedigung verpönt war. Es ging vielmehr um die Kontrolle und Transformation der sexuellen Energie.

Esoterisches Neo-Tantra passt nicht zum hinduistischen Tantra

Das in der westlichen Welt praktizierte Neo-Tantra hat wenig mit dem ursprünglichen fernöstlichen Tantra zu tun. Grossveranstaltungen sind im eklatanten Widerspruch zu den hinduistischen und buddhistischen Praktiken.

Im Hinduismus hat Tantra eine andere Bedeutung. Bild: www.imago-images.de

Susanne Schaaf, Leiterin der Zürcher Sektenberatungsstelle InfoSekta, erklärt auf Anfrage von watson:

«Die Körperlichkeit im Tantra birgt einige Risiken. Können sich Personen in Grossgruppen und euphorischer Dynamik abgrenzen? Wie wird sichergestellt, dass es zu keinen Übergriffen kommt? Esoterische Deutungen können die Intuition, sich zu schützen, aushebeln. Insbesondere bei Angeboten wie Tantra und Traumahealing, die sich an vulnerable Personen richten, ist Vorsicht geboten.»

Das Setting von tantrischen Massenveranstaltung wie dem Tantra-Festival in Zürich ist tatsächlich problematisch. In der durch Tantra und Spiritualität aufgeheizten bis euphorischen Atmosphäre sinkt die Hemmschwelle, was Grenzüberschreitungen begünstigt, die rasch auch zu Übergriffen führen können.

Alina war in einer Tantramassage – und ist jetzt verwirrter als vorher Video: watson/Aya Baalbaki

Für Teilnehmerinnen ist es in der Gruppenkonstellation schwierig «Nein» oder «Stopp» zu sagen. Erschwerend kommt hinzu, dass dem Sex eine spirituelle Note beigemessen wird und helfen soll, den Erleuchtungsprozess zu beschleunigen.

Esoterische Happenings

Tantra-Workshops sollten – wenn überhaupt – zwingend in einem intimen und vertrauensvollen Rahmen stattfinden. Tatra in Grossgruppen sind esoterische Happenings mit einem sexuellen Grundrauschen. Dahinter versteckt sich eine Konsumhaltung, die mit Spiritualität wenig zu tun hat. Da schimmert ein gutes Stück westliche Dekadenz durch.

Bild: zvg