Corona und die Gretchenfrage: Nun sag, wie hast du's mit der Impfung?



Corona und die Gretchenfrage: Nun sag, wie hast du's mit der Impfung?



Die Frage, gepaart mit Verschwörungsideen, spaltet die Öffentlichkeit. Der Graben entzweit Familien, zerstört Freundschaften. Am Anfang war die Skepsis, das Misstrauen. Alle wurden davon erfasst. Die Kakophonie der Wissenschafter und Politiker verunsicherte viele.

Die einen suchten nach Ursachen, Zusammenhängen und Hintergründen. Sie lechzten nach seriösen Informationen und recherchierten intensiv. In der Hoffnung, das Mosaik ergebe irgendwann ein schlüssiges Bild.

Ihre Haupterkenntnis: Das Virus ist vielschichtig, hinterhältig und fies, seine Erforschung hoch komplex. Die Untersuchungsresultate, die laufend veröffentlicht wurden, brachten in den letzten Monaten immer neue Erkenntnisse über den Erreger und seine pandemischen Auswirkungen.

Auf der anderen Seite sind die Esoteriker, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Alternativmediziner und Rechtsradikalen, die allem und jedem misstrauen: Der Schulmedizin, der Pharmaindustrie, den Wissenschaftern, den Politikern und überhaupt den Mächtigen.

Für sie ist das Virus ein Geschenk des Himmels. Endlich konnten sie ihrer Wut auf «die da oben» Ausdruck verleihen. Endlich hatten sie den (angeblichen) Beweis, dass sie mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben richtig liegen: Die Politik ist korrupt, bekannte und geheime Mächte drangsalieren und manipulieren uns, die Globalisierung ist des Teufels, die Migrationsströme zerstören unsere Identität und Kultur.

In dieser aufgeheizten Atmosphäre ist die Impfung der Lakmustest.

Der Diskurs um die Deutungshoheit in der «Akte Corona» ist längst zum Glaubenskrieg geworden.

In dieser aufgeheizten Atmosphäre ist die Impfung der Lakmustest. Coronaleugner und Skeptiker, die sich weigern, wissenschaftliche Erkenntnisse zu akzeptieren, machen mobil. Die Freiheitliche Bewegung Schweiz (FBS) sammelt bereits Unterschriften für die Initiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit (Stopp Impfpflicht)».

Dabei betont Gesundheitsminister Alain Berset bei jeder Gelegenheit, dass die Impfung freiwillig sei. Die Wutbürger glauben ihm natürlich kein Wort. Als würde er lügen, sobald er den Mund öffnet. Als gäbe es kein Parlament, das die Bundesräte kontrolliert.

Eine seltsame Diktatur

Manche Hardliner sprechen sogar von der Corona-Diktatur – und schreien die Parole bei Demos ins Mikrophon. Dabei übersehen sie, dass die Kundgebungen von den staatlichen Behörden bewilligt worden sind. Und dass sie von Polizisten geschützt werden, damit Linksautonome die Demonstrationen nicht stören. So sieht ihre Diktatur aus.

Das Hauptargument der Kritiker lautet wie bei der Masernimpfung, das Vakzine schwäche das Immunsystem. Gleichzeitig behaupten sie, Masern, Röteln und andere Krankheiten würden die Abwehrkräfte stärken.

Das gilt für sie auch für die Corona-Infektion, die sie mit der Grippe vergleichen. Es braucht aber keine wissenschaftliche Ausbildung, um erkennen zu können, dass das Coronavirus bei einem schweren Krankheitsverlauf das Immunsystem an den Rand des Kollapses bringt. Oder zum Tod führt. Was übrigens in seltenen Fällen auch bei Masern der Fall ist.

Dass die in Rekordzeit entwickelte Impfung viele Menschenleben retten wird, werden Impfverweigerer ausblenden.

Die Skeptiker wollen auch nicht wahrhaben, dass Impfungen viel harmloser sind als die Krankheit selbst und sie das Immunsystem kaum schwächen. Für den Körper ist eine Impfung eine Art schwache Krankheit, bei der die meisten Geimpften nur den Pieks der Nadel spüren.

Die wirkliche Resistenz

Die Impfverweigerer sind zwar nicht gegen das Virus resistent, allerdings gegen wissenschaftliche Erkenntnisse und empirische Erfahrungen.

Selbst wenn es mit der Impfung gelingen sollte, die Pandemie in wenigen Monaten in den Griff zu bekommen, werden sie sich in ihrer ideologischen Verblendung nicht belehren oder bekehren lassen. Sie werden sich auf alle Fälle stürzen, bei denen Geimpfte Nebenwirkungen erlebt haben.

Dass die erste Generation von Impfungen in seltenen Fällen zu Komplikationen führen wird, ist zu erwarten. Dass die in Rekordzeit entwickelte Impfung aber viele Menschenleben retten wird, werden sie ausblenden.

Und dann wundern sie sich, dass ihr Verhalten an eine sektenhafte Verblendung erinnert, die Merkmale einer Gehirnwäsche aufweist.

