sonnig31°
DE | FR
burger
Blogs
Sektenblog

Anhänger der Psychosekte VPM mischen bei der Neutralitätsinitiative mit

Ein Abstimmungsplakat vom Komitee &quot;Wahrung der Schweizer Neutralitaet&quot; mit dem Slogan &quot;Kein Krieg. Ja zur Schweizer Neutralitaet&quot; wirbt fuer ein Ja zur &quot;Wahrung der schweizeri ...
Die Plakate für die Neutralitätsinitiative hängen derzeit in der ganzen Schweiz.Bild: KEYSTONE
Sektenblog

Anhänger von Psychosekte mischen bei der Neutralitätsinitiative mit

René Roca vom Forschungsinstitut direkte Demokratie war Mitgründer der in der Öffentlichkeit als Psychosekte bekanntem VPM und kämpft an der Seite von Christoph Blocher für die Neutralitätsinitiative.
08.08.2026, 07:5408.08.2026, 07:54
Hugo Stamm
Hugo Stamm

Am 27. September stimmen wir über die Neutralitätsinitiativeab. In diesen Tagen wurde deutlich, dass neben Pro Schweiz und der SVP bunte Grüppchen mitmischen und das Rampenlicht suchen. Einige stammen aus dem rechts- und linksradikalen Lager, andere kommen aus der Corona-Skeptiker-Ecke oder wurden als Verschwörungstheoretiker bekannt. Dies berichteten verschiedene Medien. Es geht auch aus den entsprechenden Homepages hervor.

Als Vorkämpfer engagiert sich auch der Gymnasiallehrer René Roca vom selbst gegründeten «Forschungsinstitut direkte Demokratie», der sich als Mitgründer der Psychosekte VPM (Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis) hervortat. Unterstützt wird er von weiteren Exponenten des ehemaligen VPM.

Doch wer ist Roca, und welche Rolle spielt der VPM?

Zusammenarbeit von SVP und VPM

Roca reklamiert für sich, zusammen mit Christoph Blocher der geistige Vater der Initiative zu sein. «Christoph Blocher und ich haben die Initiative gemeinsam gemacht», sagte Roca gegenüber dem Tages-Anzeiger. Blocher sieht das anders. Es sei seine Initiative, sagte er gegenüber mehreren Medien.

Der VPM war in den 1990er-Jahren in der Schweiz, in Deutschland und Österreich ein zuverlässiger Lieferant von Schlagzeilen. Die rund 2000 Anhängerinnen und Anhänger in den drei Ländern waren konservative Weltverbesserer mit missionarischem Eifer. Sie wollten mit umstrittenen psychologischen Methoden die Menschheit umkrempeln.

Dieses Plakat hängten VPM-Anhänger bei der Demonstration auf dem Paradeplatz in Zürich auf.
Dieses Plakat hängten VPM-Anhänger bei der Demonstration auf dem Paradeplatz in Zürich auf.Bild: zvg

Die Anhänger der Sektenführerin Annemarie Buchholz Kaiser waren grossmehrheitlich akademisch gebildet. Viele arbeiteten in den 1990er-Jahren als Lehrpersonen auf allen Schulstufen, um die Kinder und Jugendlichen auf den «rechten Weg» zu bringen. Es kam regelmässig zu heftigen Konflikten in Schulhäusern und mit Schulbehörden bis hinauf zum damaligen kantonalzürcherischen Bildungsdirektor Alfred Gilgen. Die Auseinandersetzungen und Streitigkeiten in Lehrerkreisen und Schulgremien wurden von den Medien aufgegriffen und thematisiert.

Der VPM und seine Anhängerinnen überzogen Kritiker, Medien, Schulbehörden, Lehrer, Politiker, Kirchenvertreter und Journalisten mit Hunderten von Strafanzeigen, Zivilklagen, Prozessen und rechtlichen Beschwerden in Deutschland und der Schweiz. Unter ihnen waren auch grosse deutsche Zeitungen und Zeitschriften, der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, die Bischofskonferenz und inländische Medien. Selbst die NZZ wurde nicht verschont.

Am stärksten betroffen war ich selbst. Ich hatte 1993 das Buch «VPM – die Seelenfalle» und viele Artikel im Tages-Anzeiger publiziert. Das brachte mir 13 Klagen ein. Im Hauptprozess zum Buch sah ich mich mit einer Klageschrift von 257 Seiten konfrontiert.

Ausserdem war ich zahlreichen Repressionen ausgesetzt. Ich wurde beschattet, nach einem Vortrag niedergeschlagen und mit einem Pflasterstein beglückt, der morgens um zwei Uhr durch eine Scheibe in die Wohnung flog. VPM-Anhänger störten regelmässig meine Vorträge, weshalb einzelne Veranstalter Polizeischutz für mich verlangten.

Medienterror

Ich wurde auch in der Öffentlichkeit angeprangert. Am 20. März 1993 verbreitete die Schweizerische Depeschenagentur folgen Meldung:

«Einige Dutzend Mitglieder und Anhänger des Vereins zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis (VPM) haben am Samstagnachmittag an einer unbewilligten Kundgebung auf dem Zürcher Paradeplatz gegen die angebliche ´Volksverhetzung´ durch die Medien protestiert. (…)»

Weiter heisst es in der Meldung:

«Anlass waren das am Freitag vorgestellte Buch ˋVPM - Die Seelenfalle` des Tages-Anzeiger-Redaktors Hugo Stamm und ein Artikel über die fachliche Leiterin des VPM, Annemarie Buchholz-Kaiser, im ˋMagazinˋ des TA und der Berner Zeitung vom Wochenende. Durch diese Publikationen werde der ˋVPM ausgegrenzt durch Medienterror´, hiess es auf einem Plakat.»

In Flugblättern griffen die VPM-Anhänger zum Nazi-Vokabular und verglichen mich mit Goebbels, der vor Neid erblassen würde. Das sei Krieg, manches gemahne an den Reichstagsbrand. Gleichzeitig nannten sie mich einen Schreibtischmörder.

In Flugblättern griffen die VPM-Anhänger zum Nazi-Vokabular und verglichen mich mit Goebbels, der vor Neid erblassen würde. Das sei Krieg, manches gemahne an den Reichstagsbrand.

Die vielen Rechtshändel erwiesen sich für den VPM als Bumerang, denn manche Gerichte – bis hinauf zum Bundesgericht – deckten Aussagen, in denen der VPM als totalitär und als Sekte bezeichnet worden war.

Ein Beispiel aus Deutschland: Der VPM kämpfte mit gerichtlichen Mitteln und politischen Aktionen gegen eine Sektenbroschüre des deutschen Jugend- und Familienministeriums, in der auch der VPM porträtiert werden sollte.

Psychosekte mit totalitärer Struktur

In seinem Urteil erlaubte das Oberverwaltungsgericht Münster dem Ministerium, den VPM als «Psychogruppe mit Ausschliesslichkeits- und Heilsanspruch» zu bezeichnen, der eine autoritäre bis totalitäre Struktur mit einem rigiden Freund-Feind-Denken aufweise. Für den einzelnen bestehe die Gefahr «einer tiefen Abhängigkeit» und Entfremdung vom bisherigen Umfeld.

Die VPM-Verantwortlichen hatten geglaubt, die Verfahren auf der ganzen Linie zu gewinnen, doch sie zogen in praktisch allen Fällen den Kürzeren. Ihre Erklärung für die Niederlagen: Alle Gerichte seien von der «Neuen Linken» unterwandert.

Im März 2002 kam es zu einem Erdbeben. Der VPM verkündete seine Auflösung. Zürich rieb sich die Augen. Eine sektenhafte Bewegung, die ohne Not das eigene Ende einläutet? Ein unerklärliches Novum. Aus der Kampf gegen die Drogenliberalisierer, Schulreformer, Aidsaufklärer und linke Politiker?

Einzelkämpfer in Tarnanzügen

Das Rätsel löste sich relativ bald. Die VPM-Anhänger hatten den Verein primär beerdigt, um das Sektenstigma loszuwerden und ungestört politisch agitieren zu können. Dazu gründeten sie unzählige neue Komitees, Foren und Bürgerbewegungen. Diese kämpften mit missionarischem Eifer gegen den angeblich drohenden Untergang der Schweiz als (National-)Staat.

Annemarie Buchholz-Kaiser, die wie viele ihrer Anhängerinnen am Zürichberg residierte und sich verfolgt fühlte, zog nach der Auflösung des VPM nach Dussnang, wo sie aufgewachsen war. Viele Anhänger folgten ihr in den Hinterthurgau. In Sirnach richteten sie ihr Zentrum ein. Buchholz-Kaiser starb 2014.

Dass der Geist des VPM auch heute noch weiterlebt und viele ehemalige Anhänger die Ideologie in die Gesellschaft tragen, zeigen zwei VPM-Institutionen, die von den Anhängern bis heute gepflegt werden. Die Zeitung «Zeit-Fragen» wird weiterhin von ehemaligen VPM-Mitgliedern herausgegeben. Ausserdem führen die Anhänger von Annemarie Buchholz-Kaiser den Kongress «Mut zur Ethik» bis in unsere Tage durch.

Mitglied der Chefredaktion

Womit wir wieder bei René Roca angelangt sind. Er gehörte früher zur Chefredaktion der VPM-Zeitung «Zeit-Fragen». Ausserdem schrieb er am 30. April 2024 in diesem Blatt einen Artikel mit dem Titel: «Die Bedeutung der Neutralitätsinitiative für die Schweiz und eine friedlichere Welt» und am 25. November 2025 einen Text mit dem Titel «Anmerkungen zur Schweizer Neutralität».

Er kämpft mit seinem Institut für die Initiative und war bei deren Einreichung beim Bundeshaus in Bern dabei. In seinem Lebenslauf schreibt er: «Der Redaktion ‹Zeit-Fragen› bin ich immer noch sehr verbunden; so schreibe ich bis heute zahlreiche Artikel für die Zeitung und unterstütze diese Genossenschaft weiterhin.» René Roca tritt ausserdem am Kongress von «Mut zur Ethik» als Referent auf, der vom 4. bis 6. September dieses Jahres stattfindet, wie aus dem Programm hervorgeht.

Die drei Beispiele zeigen, dass sich Roca auch heute noch im Dunstkreis der VPM-Leute bewegt und ihre Ideologie teilt. Er ist auch Teil der unheiligen Allianz hinter Blochers Initiative.

Sektenblog
Sektenblog
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
327
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
von Hugo Stamm
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
268
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
von Hugo Stamm
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
268
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
von Hugo Stamm
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
266
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
von Hugo Stamm
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
187
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
von Hugo Stamm
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
329
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
von Hugo Stamm
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
327
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
von Hugo Stamm
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
462
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
von Hugo Stamm
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
478
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
von Hugo Stamm
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
132
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
von Hugo Stamm
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
414
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
von Hugo Stamm
Sekten? Das sind immer die anderen
746
Sekten? Das sind immer die anderen
von Hugo Stamm
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
273
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
von Hugo Stamm
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
820
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
von Hugo Stamm
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
309
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
von Hugo Stamm
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
315
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
von Hugo Stamm
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
266
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
von Hugo Stamm
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
193
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
von Hugo Stamm
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
292
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
von Hugo Stamm
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
558
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
von Hugo Stamm
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
258
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
von Hugo Stamm
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
265
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
von Hugo Stamm
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
358
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
von Hugo Stamm
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
331
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
von Hugo Stamm
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
180
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
von Hugo Stamm
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
131
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
von Hugo Stamm
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
366
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
von Hugo Stamm
Hugo Stamm
Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.
Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.

Du kannst Hugo Stamm auf Facebook folgen und seinen Podcast findest du auf YouTube.
infobox image
Bild: zvg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
329 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Hadock50
08.08.2026 08:32registriert Juli 2020
Wer den Agressor Ruzzland indirekt unterstütz ist nicht neutral.

Nein zu dieser Lügenkampagne der $VP.
31025
Melden
Zum Kommentar
avatar
Rethinking
08.08.2026 08:34registriert Oktober 2018
NEIN zur Neutralitätsinitiative!
26217
Melden
Zum Kommentar
avatar
spalen
08.08.2026 08:33registriert November 2025
beunruhigend, dass solche gruppen in grossem stil mitmischen. und spannend, dass sich die svp nicht deutlich distanziert
23011
Melden
Zum Kommentar
329
Sieht dein Lavendel traurig aus? So machst du ihn glücklich
Er duftet nach Süden, sieht wunderschön aus – und geht im Garten trotzdem oft ein: Lavendel. Viele machen bei Standort und Pflege entscheidende Fehler. Mit ein paar einfachen Tricks bleibt er jedoch kompakt, gesund und blühfreudig.
Lavendel ist kein Fan von Schweizer Durchschnittswetter. Er stammt aus Griechenland und dem westlichen Mittelmeerraum, wo es trocken, sonnig und eher karg ist. Statt nährstoffreicher Erde kennt er vor allem steinige, warme Hänge.
Zur Story