iPhone 7 Plus vs Samsung Galaxy Note 7: Der Kamera-Vergleich



Bild: Marcio Jose Sanchez/AP/KEYSTONE

iPhone 7 Plus vs. Galaxy Note 7: Dieser Blind-Test enthüllt endgültig, wer die besseren Fotos knipst

Samsung und Apple behaupten beide, die fortschrittlichste Kamera in ihren Smartphones zu haben. Doch wer ist wirklich besser? Der Blind-Vergleich enthüllt es.

Normalerweise liest du in den Medien, ob ein Smartphone eine gute oder schlechte Kamera hat – und du musst dich auf das Urteil des Journalisten verlassen. Bei uns entscheidest du selbst, geschätzter Leser, geschätzte Leserin, ob das iPhone 7 Plus oder das Galaxy Note 7 die besseren Fotos schiesst.

bild: engadget

Im Folgenden siehst du fünf Motive, die jeweils mit dem iPhone 7 Plus und Galaxy Note 7 fotografiert wurden. Unterhalb der Fotos kannst du wählen, welche Aufnahme besser ist. Der Haken daran: Du weisst nicht, welches Foto mit welchem Smartphone geknipst wurde.

Schiebe den Regler mit der Maus, beziehungsweise auf dem Handy mit den Fingern nach links und rechts, um beide Aufnahmen vollständig sehen zu können. Die hier gezeigten Fotos wurden vom bekannten Technologie-Blog CNET geschossen. Die Auflösung des Blindtests folgt am Ende des Artikels.

Beispiel 1: Tageslicht mit viel Sonne bild: cnet

Umfrage Welches Foto gefällt dir besser? Links

Rechts

Abstimmen 19,485 Links 31%

Rechts 68%

Beispiel 2: Tageslicht mit bewölktem Himmel bild: cnet

Umfrage Welches Foto gefällt dir besser? Links

Rechts

Abstimmen 19,191 Links 73%

Rechts 26%

Beispiel 3: Nachtaufnahme mit Kunstlicht bild: cnet

Umfrage Welches Foto gefällt dir besser? Links

Rechts

Abstimmen 18,939 Links 38%

Rechts 61%

Beispiel 4: In einem Restaurant mit Kunstlicht bild: cnet

Umfrage Welches Foto gefällt dir besser? Links

Rechts

Abstimmen 18,649 Links 24%

Rechts 75%

Beispiel 5: In einer schummrigen Bar mit Kunstlicht bild: cnet

Umfrage Welches Foto gefällt dir besser? Links

Rechts

Abstimmen 18,236 Links 34%

Rechts 65%

Kommen wir zur entscheidenden Frage:

Umfrage Gefallen dir insgesamt die Fotos links oder rechts besser? Links

Rechts

Abstimmen 17,268 Links 25%

Rechts 74%

Die Auflösung des Kameravergleichs:

Die Aufnahme links im Bild ist jeweils vom iPhone 7 Plus, das mit 12 Megapixel knipst. Seine Besonderheit: Es verfügt im Gegensatz zum «normalen» iPhone 7 über eine zweite Teleobjektiv-Kamera, auch Dualkamera genannt. Sie ermöglicht einen 2-fachen optischen Zoom. Das iPhone 7 Plus gibt es in der 32-GB-Version (Speicher nicht erweiterbar) bei Apple ab 899 Franken.

Die Aufnahme rechts im Bild stammt jeweils vom Galaxy Note 7. Das neuste Samsung-Smartphone mit einer 12-Megapixel-Kamera gibt es in der 32-GB-Version (Speicher mit SD-Karte erweiterbar) im Online-Handel ab etwa 800 Franken.

In dieser Slideshow siehst du, wie die neusten Handys von Apple und Samsung im Kamera-Vergleich abschneiden

