Alles, was du über das Google Pixel 3 wissen musst



Sehen wir hier das hässlichste Smartphone des Jahres?

Google ist erneut von einem Super-Leak betroffen: Hier sind alle Spezifikationen und Bilder zum neuen Android-Top-Smartphone.

Voraussichtlich im Oktober wird Google das Pixel 3 XL, lancieren.

Doch so lange musst du dich nicht gedulden, um den neuen Android-Boliden in Aktion zu sehen! 😉 Wir zeigen das 2018er Flaggschiff schon heute in seiner ganzen Pracht.

Zu verdanken haben wir dies mehreren Leaks, unter anderem vom russischen Tech-Blog Rozetked.

Vorhang auf für das Pixel 3 XL

«Nicht schon wieder!», dürfte Google-Chef Sunar Pichai fluchen, angesichts der vielen bereits bekannten Produkte-Details. Denn auch schon letztes Jahr gab es ein Super-Leak. Oder handelt es sich vielmehr um Guerilla-Marketing, um Monate vor der Lancierung die Berichterstattung anzukurbeln?

Und die Reaktionen? Nun ja ... Auf bestem Weg das hässlichste Smartphone des Jahres zu werden: das Pixel 3 XL.

Was bietet das Pixel 3?

Die wichtigsten Spezifikationen und Features, die wir gemäss den geleakten Informationen kennen, im Überblick:

OLED-Display, 6,7 Zoll, 1440 x 2960 Pixel.

Prozessor: Snapdragon 845.

System: Android 9.0 Pie.

Akku: 3,430 mAh.

Speicherplatz: 64 Gigabyte (GB)

Arbeitsspeicher: 4 GB

Induktives Aufladen («Wireless Charging»)

Zwei Frontkameras und eine 12-Megapixel-Sensor-Kamera auf der Rückseite.

Das (angebliche) Pixel 3 im Video pic.twitter.com/XtAtAeWreH — Максим Хорошев (@khoroshev) 22. August 2018

Pixel Buds: Zum Zubehör gehören offenbar auch die kabellosen Ohrstöpsel aus dem Hause Google.

USB-C-Anschluss zum Aufladen und Anschliessen der Kopfhörer (mit Adapter) auf der Geräteunterseite.

Das Zubehör bild: rozetked

So bedient man es

Das angeblich erste Hands-on-Video Video: YouTube/iVenyaWay

Seine grosse Stärke?

Das dürfte wie schon beim Vorgängermodell die Hauptkamera auf der Rückseite sein. Dank intelligenter Foto-Software gehören die Google-Smartphones zu den Klassenbesten.

Die folgenden Testfotos hat der russische Blogger bei Instagram veröffentlicht ...

Ein Beitrag geteilt von Максим Хорошев (@khoroshev) am Aug 15, 2018 um 11:55 PDT

Ein Beitrag geteilt von Максим Хорошев (@khoroshev) am Aug 15, 2018 um 11:47 PDT

(dsc)

