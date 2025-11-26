Mit dieser Grafik findest du in 60 Sekunden heraus, welches Handy wirklich zu dir passt

Du weisst nicht, ob du Apples iPhone 17, ein neues Smartphone von Samsung oder doch ein Gerät einer anderen Marke kaufen sollst? Dann lass dir von uns helfen.

Oliver Wietlisbach Folge mir

Mehr «Digital»

Es gibt nicht DAS beste Smartphone. Es gibt nur das Modell, das am besten zu deinem persönlichen Nutzungsverhalten passt. Je nachdem sind Grösse, Preis oder eher technische Aspekte wie Prozessor, Akku und die Kamera ausschlaggebend. Für andere wiederum zählen primär faire Herstellungsbedingungen oder einfach nur die Marke und das Betriebssystem.

Diese Grafik hilft dir hoffentlich, schnell das Handy zu finden, das am besten zu dir passt.

Obacht, grosse Grafik, es kann mehrere Sekunden dauern, bis sie geladen ist.

Ein «kleines» Flussdiagramm, das dir hilft, das richtige Smartphone zu finden grafik: watson