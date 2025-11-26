trüb und nass
DE | FR
burger
Digital
Apple

iPhone 17, Galaxy S25? Diese Grafik zeigt, welches Handy zu dir passt

Mit dieser Grafik findest du in 60 Sekunden heraus, welches Handy wirklich zu dir passt

Du weisst nicht, ob du Apples iPhone 17, ein neues Smartphone von Samsung oder doch ein Gerät einer anderen Marke kaufen sollst? Dann lass dir von uns helfen.
26.11.2025, 10:4826.11.2025, 10:59
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Es gibt nicht DAS beste Smartphone. Es gibt nur das Modell, das am besten zu deinem persönlichen Nutzungsverhalten passt. Je nachdem sind Grösse, Preis oder eher technische Aspekte wie Prozessor, Akku und die Kamera ausschlaggebend. Für andere wiederum zählen primär faire Herstellungsbedingungen oder einfach nur die Marke und das Betriebssystem.

Diese Grafik hilft dir hoffentlich, schnell das Handy zu finden, das am besten zu dir passt.

Obacht, grosse Grafik, es kann mehrere Sekunden dauern, bis sie geladen ist.

Ein «kleines» Flussdiagramm, das dir hilft, das richtige Smartphone zu finden

grafik: watson

Mehr zum Thema Smartphones

Es gibt keine Smartphones aus Europa? Von wegen!
Review
Das soll das aktuell beste Smartphone sein? Ich bin nicht restlos überzeugt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Beispielfotos mit dem Galaxy S25 Ultra: Das kann die Kamera
1 / 11
Beispielfotos mit dem Galaxy S25 Ultra: Das kann die Kamera
Die Kamera liefert wie die Vorgänger hervorragende und scharfe Aufnahmen bei Tag. Weitere Beispielfotos findest du in dieser Slideshow.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So sieht es aus, wenn du den Eltern das Smartphone erklärst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Das meistbenutzte Passwort in der Schweiz ist angeblich ... nicht mehr «123456»
Wenn IT-Sicherheitsfirmen «Shaming»-Listen der am häufigsten verwendeten (unsicheren) Passwörter veröffentlichen, schwingen einfachste Zahlenfolgen obenaus. Ein neuer Bericht lässt aufhorchen.
«Dominaria».
Zur Story