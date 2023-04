Luvly O: Der Mini-Stromer will mit der Ikea-Formel zum Erfolg. bild: luvly.se

Schweden planen Europas billigstes Elektroauto

Helle Farben, klare Formen, gute Laune – so weit, so Ikea. Aber nicht nur ein neuer Kleinwagen der schwedischen Marke Luvly hat was vom Konzept des Möbelriesen.

Mit der Ikea-Formel will ein schwedisches Start-up zum Erfolg fahren. Die Elektroautos von Luvly sollen zwar nicht mit Schraubentüte und Inbusschlüssel zu den Kunden kommen. Aber eine andere Idee des Möbelriesen mache die Stromer unschlagbar günstig, sagt der Hersteller aus Stockholm.

Das erste einer geplanten Reihe von Modellen wird der Luvly O. Der Mini-Stromer (2.70 Meter kurz) soll ab 10'000 Euro kosten und weniger als 400 kg wiegen. Statt eines zentnerschweren XXL-Akkus wird er von zwei austauschbaren Batteriemodulen versorgt, die jeweils nur 15 kg wiegen und eine Kapazität von 3 kWh besitzen.

Mit Austauschakku: An einer Wechselstation können leere Batterien gegen volle getauscht werden. Andere Hersteller wie Nio verfolgen ähnliche Konzepte. bild: luvly.se

Trotzdem soll die Reichweite bei 100 Kilometern liegen, denn der Zweisitzer verbraucht nur 6 kWh. Das Aufladen an der Haushaltssteckdose soll pro Batterie eine Stunde dauern. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 90 km/h, das Kofferraumvolumen 267 Liter. Zumindest im Stadtverkehr kommt man damit bestens über die Runden.

bild: luvly.se

Die Mini-Stromer sollen nicht fertig montiert vom Band laufen, sondern in Einzelteilen verschickt werden. Erst vor Ort werden sie dann in kleinen Fabriken komplett zusammengesetzt. Der Vorteil: In einen einzigen Frachtcontainer, der vier fertige Autos fasst, passen auf diese Weise sogar 20 Kits zum Fertigbauen – zumindest vom Einstiegsmodell. Denn neben dem Zweisitzer sind auch ein sportlicher Buggy mit drei Rädern und ein kleiner Transporter geplant.

Die technischen Daten auf einen Blick Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h

Reichweite: 100 km

Verbrauch: 6 kWh/100 km

Masse: 2.70 m lang, 1.53 m breit, 1.44 m hoch

Gewicht: unter 400 kg

Kofferraum: 267 Liter

Preis: ab 10'000 Euro

© KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Übrigens: Trotz kleiner Preise will das Start-up nicht an der Sicherheit seiner Autos sparen. Beispielsweise sei ein energieabsorbierender Aufprallschutz geplant, wie ihn auch die Formel 1 nutzt. Und bei der Fertigung wolle man Umwelt und Ressourcen besonders schonen. Wann die Fertigung beginnen soll, verrät Luvly (vom englischen «Lovely», deutsch: schön, hübsch, herrlich) bislang allerdings nicht.

