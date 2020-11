Digital

Games

E3-Videostream: Guck jetzt rein, in die wichtigste Game-Messe der Welt



E3-Videostream: Guck jetzt rein, in die wichtigste Game-Messe der Welt

Heute startet in Los Angeles mit der E3 die wichtigste Game-Messe der Welt. Der erste grosse Event ist die Microsoft-Keynote um 18:30 Uhr. Es ist so gut wie sicher, dass eine neue Version der Xbox One präsentiert wird. Die Antwort von Konkurrent Sony folgt kurz darauf. In der Nacht auf Dienstag um 03:00 Uhr (MEZ) werden die Japaner eine überarbeitete Playstation 4 präsentieren.

Mit dem obigen Videostream wirst du kein Highlight verpassen und bist live dabei, wenn die ganz Grossen der Videospielbranche ihre neusten Produkte vorstellen.

(mbu)

50 lustige und skurrile Witze, die nur Nerds verstehen

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter