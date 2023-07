Diese 33 Karikaturen bringen eine unfassbare Woche auf den Punkt

Im April 2023 wurde durch einen Artikel der Rechercheplattform ProPublica öffentlich, dass dem US-Richter Thomas Clarence 20 Jahre lang teure Reisen vom US-Immobilienmagnaten und Milliardär Harlan Crow geschenkt worden waren, ohne dass Thomas oder der Supreme Court dies öffentlich gemacht haben.



Crow ist ein Grossspender der Republikanischen Partei. So habe Thomas etliche Reisen mit Crows Luxusyacht und Privatjet unternommen, ebenso wie einen alljährlichen Wochenurlaub in den Adirondack Mountains. Ein Urlaub in Indonesien 2019 habe möglicherweise bis zu 500'000 US-Dollar gekostet.