KI-Experten kritisieren offenen Brief

Es stehen längst nicht alle renommierten KI-Expertinnen und KI-Experten hinter der Aktion, wie The Verge berichtet . So sagte etwa, dass der offene Brief voller KI-Hype sei, der «es schwieriger macht, reale, auftretende KI-Schäden zu bekämpfen»., twitterte, bei den tatsächlichen Risiken und Schäden gehe es nie um «zu mächtige KI», sondern vielmehr um «Machtkonzentration in den Händen von Menschen, um die Reproduktion von Unterdrückungssystemen, um Schäden am Informationsökosystem und um Schäden am natürlichen Ökosystem (durch verschwenderischen Umgang mit Energieressourcen)».(dsc)