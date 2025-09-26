bedeckt14°
«EA Sports FC 2026» im Test: Fussballspass ohne grosse Neuerungen

«EA Sports FC 26»: Die neue Fussballsimulation spielt sich flüssig, bietet aber wenig Neuerungen.
«EA Sports FC 26»: Die neue Fussballsimulation spielt sich flüssig, bietet aber wenig Neuerungen.
Auch in diesem Jahr bringt EA Sports einen neuen Teil seiner Fussballsimulation auf den Markt. Eine Pause würde der Serie guttun, zeigt unser Test.
26.09.2025, 15:2026.09.2025, 15:24
Tobias Schibilla / t-online
Ein Artikel von
t-online

Drei Dinge im Leben sind sicher: der Tod, die Steuern – und dass EA Sports jedes Jahr eine Neuauflage seiner Fussballsimulation EA Sports FC auf den Markt bringt. Meistens enthalten die jährlichen Updates, die für immerhin ungefähr 70 Franken verkauft werden, nur marginale Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahrestitel.

«EA Sports FC 26»: Der EnthüllungstrailerVideo: YouTube/EA SPORTS FC

So ist es auch in diesem Jahr. Das Dribbling der virtuellen Spieler fühlt sich im Vergleich zu «EA Sports FC 25» etwas flüssiger an, die Torhüter leisten sich weniger Totalausfälle. Auch einige Lizenzen kommen neu hinzu: So können Spieler nun authentische Teams aus der zweiten spanischen oder der mexikanischen Liga über den virtuellen Fussballplatz bewegen.

Die verschiedenen Spielmodi haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Das gilt sogar für den «Ultimate Team»-Modus, der Goldesel für EA Sports. Hier können Spieler für echtes Geld eine Spielwährung kaufen, für die sie wiederum Packs erwerben, mit denen sie ihr virtuelles Team verbessern. Wer hier zu den besseren Spielern gehören will, muss echtes Geld investieren. Für EA Sports geht die Rechnung auf – dank «Ultimate Team» verzeichnet der Publisher alljährlich einen Milliardengewinn.

Auch bei «EA Sports FC 26» möglich: In die Rolle von Trainer Luis Enrique schlüpfen und mit Paris St. Germain die Champions League gewinnen.
Auch bei «EA Sports FC 26» möglich: In die Rolle von Trainer Luis Enrique schlüpfen und mit Paris St. Germain die Champions League gewinnen.

Fehlende Änderungen stossen sauer auf

Es ist dabei schade, dass sich an den anderen Spielmodi so wenig verändert hat. Fans wünschen sich seit Jahren eine Überarbeitung des Karrieremodus, in dem Spieler die Geschicke eines von ihnen gewählten Vereins lenken. Doch ausser kleinen Neuerungen wie dynamischen Ereignissen, die den Spielfluss auflockern sollen, hat sich hier auch in «EA Sports FC 2026» wenig getan. Solo-Spieler können sich immerhin entscheiden, ob sie einen schnelleren oder einen langsameren Spielmodus bevorzugen.

Bei all der Kritik ist EA Sports' neueste Fussballsimulation kein schlechtes Spiel. Die Partien laufen flüssig ab, die Torschüsse gehen mit Kraft ins Netz und dribbelstarke Spieler wie Mohamed Salah oder Alexia Putellas flitzen über das Spielfeld und an ihren Gegnern vorbei.

Es wäre nur viel mehr drin gewesen. Aus dem guten Spiel hätte ein hervorragendes werden können. Im nächsten Jahr hat EA Sports eine weitere Chance, grössere Neuerungen ins Spiel zu bringen. So gibt es nur eine bedingte Kaufempfehlung für «EA Sports FC 26». Wer grossen Wert auf aktuelle Kader oder die neueste Ausgabe von «Ultimate Team» legt, greift zu, alle anderen kommen mit dem Vorgänger auch noch ein Jahr auf ihre Kosten.

«EA Sports FC 26»: Grafikvergleich PS4, Switch 2 und PS5

Video: YouTube/ElAnalistaDeBits

«EA Sports FC 26» erscheint am 26. September für alle gängigen Plattformen. Die Altersfreigabe der USK liegt bei 12 Jahren.

11 Gamer-Typen, mit denen auch du schon gezockt hast
Video: watson
