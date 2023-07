Elon Musk hat es offenbar eilig. Bild: keystone

Twitter versuchte, das Vogel-Logo am Hauptquartier zu entfernen – dann kam die Polizei

Nach der Umbenennung von Twitter in «X» sollte das alte Logo am Hauptquartier in San Francisco möglichst rasch entfernt werden. Das lief aber nicht wie geplant ab.

Mehr «Digital»

Twitter heisst jetzt «X», sonst ändert sich nix? Doch. Unter anderem muss das alte Firmenlogo des Unternehmens in San Francisco weichen. Bereits am Montagnachmittag Lokalzeit fuhr ein Kranfahrzeug vor der Firmenzentrale vor. Der Twitter-Schriftzug an der Fassade des historischen Gebäudes sollte auf Elon Musks Geheiss so rasch wie möglich entfernt werden, um das Ende des alten Twitters zu besiegeln.

Nachdem die ersten Buchstaben entfernt waren, kamen Polizeibeamte und unterbrachen die Arbeiten. Der Kran blockierte teilweise die Strasse, was die vorbeifahrenden Robotaxis verwirrte.

Die örtliche Polizei sagte, Twitter habe es unterlassen, den Sicherheitsdienst, die Eigentümer des Gebäudes und die Behörden über die Arbeiten zu informieren. Inmitten des Durcheinanders wurde die Polizei gerufen. Die Beamten griffen kurz ein, um die laufenden Arbeiten zu stoppen, gaben aber schliesslich nach.



Die Polizei sagte dem «San Francisco Standard» später, dass es sich um ein Missverständnis handelte. Man sei gerufen worden, um eine möglicherweise unerlaubte Strassenblockade zu prüfen. Vor Ort hätten die Beamten aber festgestellt, «dass kein Verbrechen begangen wurde und der Vorfall keine polizeiliche Angelegenheit war».

Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch die Buchstaben «er» vom Wort Twitter übrig.

Bild: keystone

Wie es nun weitergeht, werden wohl die nächsten Tage oder Stunden zeigen.

Die neuste Episode hat übrigens ein Vorspiel: Musk liess bereits im April nach einem Disput mit dem Vermieter des Gebäudes – der reichste Mann der Welt weigerte sich Miete zu zahlen – das «w» in Twitter übermalen. Offenbar fand er Titter witzig.

Laut Fotos, die der «New York Times» vorliegen, hat Musk inzwischen auch Konferenzräume in der Firmenzentrale in «X» umbenannt. Ein Raum wurde in «s3xy» umbenannt, ein anderer in «eXposure».

(oli)