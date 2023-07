Musk schiesst den Vogel ab, Twitter heisst nun X

Musk schiesst den 🐩ab, Twitter heisst nun X

Twitter soll zu X werden. Der blaue Vogel, das jahrelange Symbol der Social-Media-Plattform, wird verschwinden. Elon Musk will es so.

Twitter wird in X umbenannt. Das kĂŒndigte EigentĂŒmer Elon Musk am Sonntag an: «Wenn heute Abend ein ausreichend gutes X-Logo gepostet wird, werden wir es morgen weltweit einfĂŒhren.» Dabei soll es sich laut Musk um ein vorlĂ€ufiges Logo handel. Gefragt, ob der blaue Vogel verschwinden werde, sagte er« Ja» und merkte an, «wir schneiden das Twitter-Logo mit Schneidbrennern aus dem GebĂ€ude.» Zudem hĂ€tte dies laut ihm «schon vor langer Zeit hĂ€tte geschehen sollen».



Am Montagmorgen twitterte Twitter-CEO X-CEO Linda Yaccarino: «X ist da! Los geht's.»

ZunÀchst sind nur kleine Schritte sichtbar: Beim offiziellen Profil von Twitter wurden der Name und das Logo zu einem X geÀndert, zudem wurde der Buchstabe auf die Firmenzentrale in San Francisco projiziert. Der Account-Name des Profils lautete aber weiterhin «@twitter» und das bekannte Twitter-Logo mit dem blauen Vogel war weiterhin auf der Website und in der App zu finden.

Tech-MilliardĂ€r Musk hatte am Wochenende angekĂŒndigt, man werde «der Twitter-Marke bald Adieu sagen». Zugleich provoziert er generell gern und liess bereits im April das Twitter-Logo fĂŒr wenige Tage durch das Symbol der DigitalwĂ€hrung Dogecoin ersetzen.

Mit der Umbenennung wĂŒrde Musk eine mehr als 15 Jahre alte Marke mit weltweiter Bekanntheit und hohem Erkennungswert fallenlassen. Er zeigte sich jedoch entschlossen, das Vorhaben durchzuziehen. Als der bekannte YouTuber Marques Brownlee schrieb, er werde den Dienst weiter Twitter nennen, entgegnete Musk: «Nicht mehr lange.»

Musk schickte zuvor eine E-Mail an die Belegschaft, in der er mitteilte, dass die Marke Twitter verschwinden werde und dies das letzte Mal sei, dass er von einer Twitter-Adresse aus schreiben werde.



Neues Logo von Musk-Fan

Das neue, temporÀre Twitter-Logo wurde Musk von einem Twitter-User und Musk-Fan angeboten.

SpĂ€ter sagte Musk, dass er sich fĂŒr das «minimalistische Art-dĂ©co-Logo» entschieden habe, das aber wahrscheinlich noch angepasst werde.

Musks «Super-App»

Das Unternehmen Twitter wurde von Musk bereits zuvor in X Corp. umbenannt. Das Rebranding spiegelt die Ambitionen des MilliardÀrs wider, Twitter zu einer «Super-App» zu formen, die mit dem chinesischen WeChat konkurriert.



Zuletzt sagte Musk, dass es bald möglich sei, «sehr lange, komplexe Artikel» zu veröffentlichen, was der Idee von Twitter diametral widerspricht. Auch andere neue Funktionen fĂŒr Firmenkunden lassen erahnen, dass das neue Twitter Ähnlichkeiten mit dem Business-Netzwerk LinkedIn haben wird.



Die geplante Umbenennung macht deutlich, dass es sich nicht mehr um dasselbe soziale Netzwerk handelt, das es vor dem Kauf durch Musk im vergangenen Jahr war. X richtet sich an andere User. Musk hatte diesen Wandel von Anfang an angestrebt, indem er angeblich im Namen der Meinungsfreiheit unzĂ€hlige Nutzerinnen und Nutzer zurĂŒck auf die Plattform liess, die zuvor gesperrt waren.



Musk hat sich seit der Übernahme von Twitter im letzten Herbst auch nicht gescheut, weitere drastische Änderungen vorzunehmen: Massenentlassungen, Lockerung der User- und Inhalte-Kontrolle und neue Abo-Dienste, um nur einige Beispiele zu nennen.



Musk nutzt den Buchstaben X schon seit vielen Jahren in zahlreichen Firmen- und Produktnamen: X.com war der ursprĂŒngliche Name fĂŒr Paypal, das X findet sich im Namen des Tesla-Elektroautos Model X, seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX und seiner neuen KI-Firma X.AI.



Musk hatte Twitter im vergangenen Oktober fĂŒr rund 44 Milliarden Dollar gekauft. Die Website x.com leitet seit Sonntag zu Twitter um. Das funktioniert auch, wenn man zur Website-Adresse einzelne Profilnamen hinzufĂŒgt – und könnte der erste Schritt sein, um von twitter.com zu x.com umzuziehen.

Mit Material der Nachrichtenagenturen SDA, AWP und DPA