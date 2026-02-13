Stevenson Savart a fait sensation aux JO 2026 en terminant le skiathlon. image: Keystone

La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse

Premier fondeur haïtien à disputer les Jeux olympiques, Stevenson Savart est en train de gagner les cœurs en Italie. Il entretient par ailleurs un lien étroit avec la Suisse.



Ralf Streule Suivez-moi

Dimanche dernier, Stevenson Savart a tout donné lors de l'avant-dernier tour du skiathlon olympique. Le groupe de tête emmené par Johannes Klaebo arrivait derrière lui à un rythme effréné. La règle, aussi abrupte que logique, était claire: s’il s'était fait rattraper, sa course se serait arrêtée net, pour ne pas gêner la lutte pour les médailles.

L'Haïtien a réussi son pari et pu s'engager dans la sixième et dernière boucle de 3,3 kilomètres. Il a franchi la ligne d'arrivée dix minutes plus tard en saluant la tribune. La foule était en délire, alors qu'il était pourtant 64e et dernier. Neuf autres athlètes ont cependant fait pire et ont dû se retirer.

Stevenson Savart s'est amusé avec le public lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée du skiathlon. Keystone

Objectif réussi

«Terminer le skiathlon était mon grand objectif», déclare cet athlète de deux mètres aux cheveux relevés. Le premier Haïtien à participer aux épreuves olympiques de ski de fond souhaite disputer et terminer toutes les courses individuelles à Tesero, y compris le 50 kilomètres à la fin des Jeux. Par ses performances, il espère aussi et surtout être une source d'inspiration pour les habitants du pays où il est né:

«J'ai reçu beaucoup de messages de la part de personnes originaires d'Haïti. Beaucoup suivent désormais mes compétitions et se réjouissent»

Son but est de montrer que beaucoup de choses sont possibles, même lorsque l'on vient d'un petit pays, et «d'apporter un peu de lumière là où l'on traverse actuellement une période sombre», selon sa formulation sur le portail officiel des Jeux olympiques, en référence à son pays d'origine où l'instabilité politique se mêle régulièrement aux catastrophes naturelles.

Des préjugés sur sa couleur de peau

L’histoire de Stevenson Savart est fascinante, parce qu’elle incarne l’esprit olympique au-delà de la chasse aux médailles. A l’âge de trois ans, Il est adopté en France, dans les Vosges. Thierry et Sandrine, ses «deuxièmes parents», comme il les appelle, l’initient très tôt aux sports d’hiver. Il rivalise avec son «nouveau» frère en ski de fond et intègre même le cadre espoirs français. Les entraînements le mènent aussi régulièrement dans le Jura suisse.

Stevenson Savart se souvient des regards de travers lorsqu’il était enfant sur les pistes: un homme noir à ski, pour beaucoup, cela ne passait pas. Selon lui, cela reste le cas aujourd’hui: «Ce n’est que lorsque les gens voient que je peux aller vite en ski de fond qu’ils me parlent plus naturellement». Ce message lui tient à cœur:

«Des athlètes de pays dits "exotiques" devraient pouvoir pratiquer des sports d’hiver sans être tournés en ridicule»

Il vit proche de Vallorbe

Stevenson Savart n’est pourtant pas un sportif du dimanche. Dans les semaines précédant les Jeux, il s'est entraîné jusqu’à six heures par jour. Ses dix minutes de retard sur Klaebo sur 20 kilomètres représentent certes un gouffre sur la scène planétaire, mais il faut nuancer ce chiffre.

Le Norvégien a parcouru le skiathlon à une moyenne d'environ 26 km/h, alors que l'Haïtien l'a bouclé à une vitesse de 21 km/h sur un tracé olympique exigeant et vallonné. Une allure que même des amateurs très ambitieux échoueraient à tenir.

Aujourd’hui, Stevenson Savart vit à Métabief, à proximité de la frontière suisse de Vallorbe (VD), et travaille occasionnellement comme assistant d’éducation à Pontarlier en France voisine. Autant dire qu'il arpente aussi les pistes suisses. Son lien avec Haïti ne s’est pourtant jamais totalement rompu. En 2015, à 15 ans, il est retourné dans son pays natal avec d’autres enfants adoptés haïtiens et a rencontré ses parents biologiques. «Une expérience incroyable», raconte-t-il en poursuivant:

«Nous, les enfants adoptés, avions tous la même pensée: partout, nous avions l’impression d’être déjà venus. Tu sens que c’est d’ici que tu viens»

D'autres projets en tête

Stevenson Savart a déjà participé à deux championnats du monde, à Planica (2023) et à Trondheim (2025). Mardi, après le sprint olympique, il a toutefois laissé entendre que son «projet» touchait à sa fin. «Cela demande trop de moyens et beaucoup de temps».

L'Haïtien de 25 ans bénéficie d’un programme de soutien du CIO qui finance 249 athlètes, ce qui lui a permis d'investir dans du matériel. Il dispose de 20 paires de skis. «Dans les camions des grandes nations, il y a 80 paires de skis par athlète». Stevenson Savart estime cependant qu’il «est temps de passer à autre chose».

Thierry Montillet, le chef d'une délégation olympique haïtienne qui compte également pour membre le skieur alpin Richi Viano, a déjà des idées en tête pour son protégé. Il souhaite en effet créer avec lui des pistes de rollerski en Haïti, dans le but d'aider au développement du ski de fond sur l'ile antillaise.

Le rollerski, ou ski sur roues, est un sport à part entière qui est souvent pratiqué par les fondeurs lors de leur préparation estivale. Image: www.imago-images.de

Pour l’heure, Stevenson Savart a encore des échéances olympiques: le dix kilomètres ce vendredi et, dans une semaine, le 50 kilomètres. Le public s’en réjouira.

