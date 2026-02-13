assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: Stevenson Savart, fondeur d'Haïti et voisin de la Suisse

Stevenson Savart, of Haiti, competes in the cross country skiing men&#039;s 10km + 10km skiathlon at the 2026 Winter Olympics, in Tesero, Italy, Sunday, Feb. 8, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) St ...
Stevenson Savart a fait sensation aux JO 2026 en terminant le skiathlon.image: Keystone

La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse

Premier fondeur haïtien à disputer les Jeux olympiques, Stevenson Savart est en train de gagner les cœurs en Italie. Il entretient par ailleurs un lien étroit avec la Suisse.
13.02.2026, 10:4013.02.2026, 10:40
Ralf Streule

Dimanche dernier, Stevenson Savart a tout donné lors de l'avant-dernier tour du skiathlon olympique. Le groupe de tête emmené par Johannes Klaebo arrivait derrière lui à un rythme effréné. La règle, aussi abrupte que logique, était claire: s’il s'était fait rattraper, sa course se serait arrêtée net, pour ne pas gêner la lutte pour les médailles.

L'Haïtien a réussi son pari et pu s'engager dans la sixième et dernière boucle de 3,3 kilomètres. Il a franchi la ligne d'arrivée dix minutes plus tard en saluant la tribune. La foule était en délire, alors qu'il était pourtant 64e et dernier. Neuf autres athlètes ont cependant fait pire et ont dû se retirer.

Stevenson Savart, of Haiti, bows as he crosses the finish line in the cross country skiing men&#039;s 10km + 10km skiathlon at the 2026 Winter Olympics, in Tesero, Italy, Sunday, Feb. 8, 2026. (AP Pho ...
Stevenson Savart s'est amusé avec le public lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée du skiathlon.Keystone

Objectif réussi

«Terminer le skiathlon était mon grand objectif», déclare cet athlète de deux mètres aux cheveux relevés. Le premier Haïtien à participer aux épreuves olympiques de ski de fond souhaite disputer et terminer toutes les courses individuelles à Tesero, y compris le 50 kilomètres à la fin des Jeux. Par ses performances, il espère aussi et surtout être une source d'inspiration pour les habitants du pays où il est né:

«J'ai reçu beaucoup de messages de la part de personnes originaires d'Haïti. Beaucoup suivent désormais mes compétitions et se réjouissent»
Les stars du ski de fond se sont mises à l’écart aux JO

Son but est de montrer que beaucoup de choses sont possibles, même lorsque l'on vient d'un petit pays, et «d'apporter un peu de lumière là où l'on traverse actuellement une période sombre», selon sa formulation sur le portail officiel des Jeux olympiques, en référence à son pays d'origine où l'instabilité politique se mêle régulièrement aux catastrophes naturelles.

Des préjugés sur sa couleur de peau

L’histoire de Stevenson Savart est fascinante, parce qu’elle incarne l’esprit olympique au-delà de la chasse aux médailles. A l’âge de trois ans, Il est adopté en France, dans les Vosges. Thierry et Sandrine, ses «deuxièmes parents», comme il les appelle, l’initient très tôt aux sports d’hiver. Il rivalise avec son «nouveau» frère en ski de fond et intègre même le cadre espoirs français. Les entraînements le mènent aussi régulièrement dans le Jura suisse.

A propos des pistes de ski de fond 👇

Les fondeurs craignent un danger invisible à la TV

Stevenson Savart se souvient des regards de travers lorsqu’il était enfant sur les pistes: un homme noir à ski, pour beaucoup, cela ne passait pas. Selon lui, cela reste le cas aujourd’hui: «Ce n’est que lorsque les gens voient que je peux aller vite en ski de fond qu’ils me parlent plus naturellement». Ce message lui tient à cœur:

«Des athlètes de pays dits "exotiques" devraient pouvoir pratiquer des sports d’hiver sans être tournés en ridicule»

Il vit proche de Vallorbe

Stevenson Savart n’est pourtant pas un sportif du dimanche. Dans les semaines précédant les Jeux, il s'est entraîné jusqu’à six heures par jour. Ses dix minutes de retard sur Klaebo sur 20 kilomètres représentent certes un gouffre sur la scène planétaire, mais il faut nuancer ce chiffre.

Le Norvégien a parcouru le skiathlon à une moyenne d'environ 26 km/h, alors que l'Haïtien l'a bouclé à une vitesse de 21 km/h sur un tracé olympique exigeant et vallonné. Une allure que même des amateurs très ambitieux échoueraient à tenir.

A propos du ski de fond dans le Jura français 👇

Un grand événement ski débarque dans le Jura

Aujourd’hui, Stevenson Savart vit à Métabief, à proximité de la frontière suisse de Vallorbe (VD), et travaille occasionnellement comme assistant d’éducation à Pontarlier en France voisine. Autant dire qu'il arpente aussi les pistes suisses. Son lien avec Haïti ne s’est pourtant jamais totalement rompu. En 2015, à 15 ans, il est retourné dans son pays natal avec d’autres enfants adoptés haïtiens et a rencontré ses parents biologiques. «Une expérience incroyable», raconte-t-il en poursuivant:

«Nous, les enfants adoptés, avions tous la même pensée: partout, nous avions l’impression d’être déjà venus. Tu sens que c’est d’ici que tu viens»

D'autres projets en tête

Stevenson Savart a déjà participé à deux championnats du monde, à Planica (2023) et à Trondheim (2025). Mardi, après le sprint olympique, il a toutefois laissé entendre que son «projet» touchait à sa fin. «Cela demande trop de moyens et beaucoup de temps».

L'Haïtien de 25 ans bénéficie d’un programme de soutien du CIO qui finance 249 athlètes, ce qui lui a permis d'investir dans du matériel. Il dispose de 20 paires de skis. «Dans les camions des grandes nations, il y a 80 paires de skis par athlète». Stevenson Savart estime cependant qu’il «est temps de passer à autre chose».

A propos de la situation en Haïti 👇

Haïti: le Conseil présidentiel de transition a échoué

Thierry Montillet, le chef d'une délégation olympique haïtienne qui compte également pour membre le skieur alpin Richi Viano, a déjà des idées en tête pour son protégé. Il souhaite en effet créer avec lui des pistes de rollerski en Haïti, dans le but d'aider au développement du ski de fond sur l'ile antillaise.

28.09.2025, GER, Skiroller / Freistil, Saison 25/26, Frauen / Maenner, Deutsche Meisterschaft Skiroller Freistil 10km praesentiert durch Deutscher Skiverband.V. / Foerderverein Skilanglauf Thueringen ...
Le rollerski, ou ski sur roues, est un sport à part entière qui est souvent pratiqué par les fondeurs lors de leur préparation estivale.Image: www.imago-images.de

Pour l’heure, Stevenson Savart a encore des échéances olympiques: le dix kilomètres ce vendredi et, dans une semaine, le 50 kilomètres. Le public s’en réjouira.

(btr/az)

Des icônes olympiques sans médaille
Les Jeux d’hiver ont régulièrement vu émerger des athlètes devenus des icônes non pas pour leurs performances, mais pour leur histoire singulière ou leur rôle de pionniers.

L’un des exemples les plus célèbres est Michael Edwards, plus connu sous le nom d’«Eddie the Eagle». L’Anglais fut le premier sauteur à ski à représenter la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques. Autodidacte, il a participé en 1988 aux concours du grand et du petit tremplin à Calgary, terminant deux fois dernier. Le public retient surtout ses épaisses lunettes, nécessaires en raison de sa forte myopie, qui s’embuaient régulièrement sous son masque.

Toujours en 1988, une équipe jamaïcaine de bobsleigh a participé pour la première fois aux Jeux d’hiver. L’idée de départ était simple: la Jamaïque possède des sprinteurs rapides et le bobsleigh requiert de la vitesse. D’abord moqué, le projet a progressé et même gagné une notoriété mondiale en 1993 lorsque Disney l'a porté à l’écran sous le titre de «Rasta Rocket». En 2026, ce ne sont plus un, mais deux bobs jamaïcains qui sont présents en Italie.

Autre destin atypique: celui du skieur alpin Hubertus von Hohenlohe. Aujourd’hui âgé de 67 ans, il possède la nationalité mexicaine et liechtensteinoise. Né à Mexico, il a représenté le Mexique dès le début des années 1980, aux Jeux olympiques comme en Coupe du monde. En 2014 à Sotchi, à 51 ans, il est devenu le plus âgé des skieurs alpins alignés aux JO.
infobox image
Le fameux «Rasta Rocket», premier bob jamaïcain aux Jeux olympiques, est resté légendaire grâce à un film.Image: imago sportfotodienst
Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
La présidente du CIO a craqué
3
La présidente du CIO a craqué
de Yoann Graber
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
de Etienne Wuillemin
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
de Marine Brunner
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
de Klaus Zaugg
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
de Klaus Zaugg
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
de klaus zaugg, milan
Son casque polémique lui coûte cher
2
Son casque polémique lui coûte cher
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
4
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
de Yoann Graber
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
de Sven Papaux
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
de Sven Papaux
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
de Martin Probst, Bormio
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
de Romuald Cachod
Odermatt nous a inspirés
1
Odermatt nous a inspirés
Une mesure pour l’égalité des sexes irrite les skieuses
Une mesure pour l’égalité des sexes irrite les skieuses
de Romuald Cachod
L'ex-compagne du biathlète infidèle réagit
2
L'ex-compagne du biathlète infidèle réagit
La célébration de ce champion olympique italien fait polémique
2
La célébration de ce champion olympique italien fait polémique
Le CIO vend un objet embarrassant dans sa boutique
Le CIO vend un objet embarrassant dans sa boutique
de Max Pribilla
Les 10 plus gros dérapages des commentateurs sportifs aux JO
3
Les 10 plus gros dérapages des commentateurs sportifs aux JO
Les fans suisses sont furax
Les fans suisses sont furax
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
de Fred Valet
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
de Romuald Cachod
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
Jamais les Jeux olympiques d’hiver n’ont été aussi chargés politiquement qu’en 2026 à Milan et Cortina. Une tendance qui fait écho à l'évolution de la société.
En principe, les Jeux olympiques devraient être apolitiques. Le baron Pierre de Coubertin, inventeur des Jeux modernes, était un romantique. Il a souligné à plusieurs reprises la pureté politique de «ses Jeux». Il déclarait notamment:
L’article